Stasera in TV: in onda “Benvenuto Presidente”

Venerdì sera a casa? Vi consigliamo film e programmi tv da seguire stasera.

Benvenuto Presidente [Rai 3, ore 21:20]: Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio), detto Peppino, e’ un montanaro disoccupato che vive nella semplicità di un piccolo paesino di montagna. Ottimista e amante della pesca, Peppino si ritrova per errore ad essere eletto Presidente della Repubblica italiana. Insediatosi al Quirinale, non si lascerà travolgere dagli intrighi e dai tranelli della politica, riuscendo con la sua vena di anarchia e gioiosa follia a far funzionare tutto ciò che prima non andava. Senza seguire il rigido protocollo e dotato solo di buonsenso e onestà, conquisterà un Paese che ha perso ogni fiducia nelle istituzioni e la bella Janis (Kasia Smutniak), vice segretario generale della Presidenza dal passato fricchettone.

Lucy [Italia 1, ore 21:20]: a seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà, la giovane studentessa Lucy (Scarlett Johansson) vede le sue capacita’ intellettuali crescere all’infinito. Colonizzando il suo cervello, acquisirà poteri illimitati che le permetteranno di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana.

Il labirinto del silenzio [Rai Movie, ore 21:10]: Johann Radmann, giovane procuratore nella Germania dell’Ovest del dopoguerra, indaga su una cospirazione di massa messa in atto per coprire i passati oscuri e la connivenza con il regime nazista di importanti personaggi pubblici.

Clown 2014 [Italia 2, ore 21:20]: per far felice suo figlio durante la festa di compleanno, Ken indossa un vecchio costume da clown trovato nella soffitta di una casa che sta ristrutturando. Ma Ken non sa che in realtà quel costume è la pelle di un antico demone ghiotto di bambini, che a poco a poco lo tramuta in un mostro sanguinario.