Etna, apre la stagione sciistica 2020 a Piano Provenzana

Ancora pochi giorni e sarà inaugurata la stagione sciistica di Piano Provenzana: disponibili piste, tapis roulant e lezioni.

La STAR ha riferito agli operatori turistici di Piano Provenzana che nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020, è prevista l’apertura della pista Pouchoz Tanaurpi (seggiovia) e della pista rossa Coccinelle oltre al tapis roulant per bambini e per chi deve muovere i primi passi.

Saranno quindi operativi i maestri di sci e snowboard: per chi volesse imparare a sciare o migliorare il proprio stile è possibile rivolgersi ad esperti per lezioni individuali, pacchetti o corsi di sci e snowboard.

Non è caduta moltissima neve, soltanto 20 cm ed ha anche piovuto: i gattisti della STAR però, hanno subito messo in azione gli opportuni mezzi per i necessari riporti. Tutti gli interessati potranno quindi godere di un week- end innevato; si raccomanda l’uso di gomme da neve o catene per la presenza di ghiaccio sulle strade nelle ore mattutine.