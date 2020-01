Stasera in TV: in onda “Il deserto rosso” e “Ghostbusters 2”

Il freddo pungente si è ormai imposto sulle nostre giornate, quindi, cosa c'è di meglio del perfetto connubio film-divano per trascorrere piacevolmente e al calduccio le serate? Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare in TV stasera, martedì 21 gennaio.

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali [Rai 4, 21:09]: Jake, un adolescente di sedici anni, si accorge alla morte del nonno Abe che le storie che solitamente gli raccontava erano vere. Su un’isola remota, scoprirà la misteriosa esistenza della casa per bambini speciali di Miss Peregrine, imparando quanto ogni diversità sia importante per affrontare la vita.

Il deserto rosso [Cine34, 21:10]: un incidente d’auto provoca in Giuliana uno choc che, aggravato dall’ambiente particolare in cui la professione del marito, ingegnere elettronico, la costringe a vivere, si tramuta in uno stato di nevrosi depressiva. Corrado, un amico del marito, si sente attratto verso la donna e tenta di aiutarla ad uscire dalla sua solitudine intrecciando con lei una relazione. La depressione si aggrava sfociandosi in tentati suicidi. Giuliana continuerà la sua vita in precario equilibrio tra rassegnazione e pazzia.

Ghostbusters 2 [Cielo, 21:20]: sono passati quattro anni dalle prime avventure contro le presenze spettrali che incombono su New York e Raymond, Egon e Peter (stavolta con la collaborazione di Winston) devono tornare in campo con i loro marchingegni. Infatti i nostri eroi scoprono, proprio nelle viscere della Grande Mela, la provenienza della mefitica massa gelatinosa segno tangibile delle terribili presenze.

Still Life [Rai 5, 21:16]: meticoloso e organizzato al punto da rasentare l’ossessione, John May (Eddie Marsan) è un lavoratore comunale incaricato di rintracciare il parente più vicino di coloro che sono morti in piena solitudine, entrando a pieno nei dettagli delle loro esistenze. Quando il reparto per cui lavora viene sottoposto a dei tagli, John deve sforzarsi per portare a termine il suo ultimo caso, andando incontro a un liberatorio viaggio che gli permetterà infine di cominciare a vivere appieno la sua vita.