UNICT – A Villa Cerami si conclude il Processo simulato di Diritto del lavoro

Si è tenuta la giornata conclusiva dell’iniziativa organizzata dal Dipartimento di giurisprudenza di Catania.

Nell’aula magna di Villa Cerami, si è tenuta la giornata conclusiva del Processo simulato del lavoro, iniziativa didattica che quest’anno ha coinvolto, per la prima volta, anche alcuni studenti del Liceo Classico Statale Mario Cutelli, accompagnati dalle professoresse Santina Lo Monte ed Elisa Margarone, in virtù del progetto di collaborazione attivato dalla preside Elisa Colella e i vertici del dipartimento nell’ambito del Pon “Mi oriento nel mondo del lavoro”.

Hanno aperto la giornata i saluti introduttivi del direttore prof. Salvatore Zappalà e del presidente del corso di studi, prof. Giovanni Di Rosa, seguiti dalla prof.ssa Gabriella Nicosia, associato di Diritto del Lavoro, alla quale è stato affidato il Processo simulato per il primo semestre accademico. “Il virtuoso dialogo fra istituzioni che si occupano a diversi livelli della formazione dei nostri studenti – ha osservato la prof.ssa Nicosia – è la strada giusta per progettare ponti sicuri e avviare percorsi di good practices comunicative e di educazione permanente e incrementale, che rappresentano la risorsa più importante per guidare questi ragazzi in maniera consapevole anche nel mondo del lavoro”.

Ospite d’onore dell’evento, la presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, che ha assistito alle fasi conclusive della simulazione processuale e approfondito e discusso il caso con gli studenti di Giurisprudenza, illustrando poi le tecniche di redazione delle sentenze dalla prospettiva del Giudice Ordinario del Lavoro.