UNICT – Borse per tirocini o studio all’estero: online bando “Visiting Students”

Via alle domande di borsa di studio per diventare "Visiting Student" all'estero: previste opportunità di studio e tirocinio. Requisiti, bando e scadenze.

Pubblicato il bando d’Ateneo per diventare “visiting student”: da venerdì 10 gennaio è possibile inviare le candidature alle borse di mobilità internazionale per studio e tirocinio. Il bando di partecipazione è inserito all’interno del Programma di Ateneo per la mobilità internazionale – Outgoing Visiting Students (2° semestre, a.a. 2019/20) e attribuisce borse di mobilità internazionale per studio o per tirocinio a studenti di 1°, 2° e 3° livello.

Le borse sono finanziate dal “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” del Miur e sono destinate a studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea, di laurea magistrale, di dottorato o a una scuola di specializzazione dell’Università di Catania e attribuite sulla base del reddito ISEE.

Il numero di borse assegnate dipenderà dalla fascia ISEE di appartenenza dei beneficiari e dalla durata delle mobilità richieste, e potranno essere effettuate per frequentare insegnamenti, svolgere ricerca per tesi o effettuare tirocini che prevedano il riconoscimento di CFU nella carriera dello studente.

Periodo e durata

I periodi di mobilità all’estero potranno essere avviati a partire dal 2 marzo 2020 e concludersi entro il 30 novembre 2020.

Le mobilità degli studenti di 1° livello dovranno avere la durata minima di 3 mesi per finalità di studio; 1 mese per tesi o tirocinio.

Le mobilità degli studenti di 2° livello dovranno avere la durata minima di 3 mesi per finalità di studio e 2 mesi per tesi o tirocinio.

Le mobilità dei dottorandi e degli specializzandi dovranno avere la durata di almeno 1 mese.

Requisiti

Oltre ad essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 a un corso di studi Unict (entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno), i candidati devono dimostrare adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o di quella indicata dal partner straniero) ed essere in possesso dell’indicatore Isee al momento della presentazione della candidatura.

Candidature

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata compilando online il modulo di candidatura entro il 9 febbraio 2020. Alla domanda vanno allegati: la lettera di accettazione dell’Università ospitante, la proposta di “Activities Proposal” firmata e l’autocertificazione del possesso dei requisiti del bando.

Informazioni

Tutti i requisiti necessari e la modulistica sono disponibili nel bando di partecipazione. Gli studenti interessati a svolgere una mobilità per studio potranno ricevere orientamento e assistenza rivolgendosi all’Ufficio Mobilità Internazionale (UMI), referente: Giovanna Marletta. Per ulteriori informazioni si rimanda al bando ufficiale, qui in allegato, e alla pagina web dell’Ateneo, dove sono riportate tutte le info necessarie.