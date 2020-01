Sicilia, l’Esercito sta facendo crollare la collina di Drasy: la denuncia di Mareamico

Le cause sarebbero da ricondurre alle vibrazioni generate dalle esercitazioni militari, che stanno causando il crollo della collina Drasy, in provincia di Agrigento.

Le esercitazioni militari stanno distruggendo la collina di Drasy, in provincia di Agrigento. Questa la denuncia dell’Associazione Mareamico, nella delegazione provinciale citata, che accusa i militari di provocare danni al territorio a due passi dal mare.

“L’erosione costiera e le vibrazioni causate dalle esercitazioni militari, stanno facendo crollare la collina di Drasy. In questi ultimi giorni è caduta in mare una stradina interna di passaggio ed il binario porta sagome, utilizzato dall’esercito“, scrivono in un post Facebook. Nel video pubblicato si possono notare i danni causati dalle esercitazioni, con la frana e il binario ormai divelto.