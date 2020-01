Trovato con cocaina e 43mila euro: arrestato affiliato dei “Cursoti Milanesi”

Un arresto per droga per un pregiudicato noto alle forze dell'ordine per affiliazione al clan dei Cursoti Milanesi.

Un uomo di 45 anni, Vito Giuffrida, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. E’ stato bloccato all’uscita di uno stabile del quartiere di San Berillo Nuovo, in via Francesco Baracca, nel quale gli agenti hanno trovato 75 grammi di cocaina già confezionati in tre involucri sottovuoto ed un bilancino elettronico di precisione. Una successiva perquisizione in casa i poliziotti gli hanno sequestrato materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 43.450 euro in banconote di vario taglio.

Giuffrida era noto alle forze dell’ordine in quanto già arrestato dalla Polizia di Stato Mobile nel gennaio 2015 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania per associazione di tipo mafioso (clan Cursoti Milanesi) ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti unitamente a vari esponenti di vertice del clan, tra cui Carmelo Di Stefano e Rosario Pitarà, conosciuto quest’ultimo come “Saretto u furasteri”. Giuffrida è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.