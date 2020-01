Stasera in TV: “Joy” e “Tutti pazzi per Mary”

Non sai cosa fare stasera? Ecco i nostri consigli sui programmi tv di stasera.

Non c’è più religione [Rai 1, 21:20]: Una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunità religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; così il sindaco Cecco (Claudio Bisio) e Suor Marta (Angela Finocchiaro) chiedono aiuto alla comunità musulmana presente nell’isola.

Quando un padre [Canale 5, 21:21]: Gerald Butler e Willem Dafoe in un toccante dramma familiare. Un manager ossessionato dalla carriera deve rimettere la sua vita in discussione quando il figlio di dieci anni si ammala gravemente.

Tutti pazzi per Mary [Paramount, ore 21.10]: a 17 anni Ted aveva conosciuto Mary, la ragazza dei sogni ed era riuscito ad invitarla al ballo di fine anno a Rhode Island, ma i suoi gioielli finiti nella cerniera lampo dei suoi pantaloni avevano finito per rovinare tutto. Ma c’è qualche cosa in Mary che tiene Ted legato con una specie di incantesimo e così Ted ingaggia un detective privato.

La vera storia di Biancaneve [La 5, 21:10]: Ispirato alla celebre fiaba scritta dai fratelli Grimm, questo tv movie racconta di oscuri sortilegi, straordinari voli di fantasia, romanticismo e incantesimi in una versione davvero magica e spettacolare.

Italiani – Indro Montanelli [Rai Storia, 21:10]: Un percorso che ci porterà a conoscere, non solo la vita di questi illustri italiani, ma anche l’epoca in cui sono vissuti e i fatti di cui sono stati protagonisti.

Joy [Rai5, ore 21.15]: La turbolenta storia di Joy Mangano e della sua famiglia attraverso quattro generazioni: dall’adolescenza alla maturità, fino alla costruzione di un impero imprenditoriale che sopravvive da decenni. Tradimento, inganno, perdita dell’innocenza e pene d’amore si intrecciano sia nella vita privata sia nell’ambito professionale, scontrandosi con un mondo del lavoro che non perdona. Gli alleati diventano nemici e i nemici diventano alleati, sia dentro che fuori la famiglia, ma il lato più intimo di Joy e la sua fervida immaginazione la aiutano a superare i problemi con cui si dovrà scontrare.