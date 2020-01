Scuola, iscrizioni 2020 al via: le modalità e le scadenze

Ecco arrivato il momento per le iscrizioni 2020. A partire dal 7 gennaio ci si potrà iscrivere al nuovo anno scolastico: le modalità di iscrizione e le scadenze.

Con l’anno nuovo si entra in ottica scuola e sarà presto possibile effettuare le iscrizioni. Dalle 8:00 del 7 gennaio alle 20:00 del 31 gennaio 2020 si potranno infatti scegliere gli istituti scolastici che frequenteranno gli alunni il prossimo anno. Già dal 27 dicembre le famiglie possono registrarsi sul portale Iscrizioni on-line.

Per effettuare una scelta migliore le famiglie avranno a disposizione Scuola in Chiaro, app del Miur che renderà più pratica la visualizzazione delle caratteristiche dell’istituto scelto facendo anche un confronto con le scuole simili, compreso il percorso futuro, con eventuali studi universitari e ingresso nel mondo del lavoro.

Per la scuola primaria le domande di iscrizione si compilano solo on line. I genitori potranno iscrivere alla prima classe i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Sono accettate le iscrizioni, soltanto in caso di disponibilità di posti, anche degli alunni che compiranno i sei anni entro il 30 aprile 2021.

Durante l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, i genitori potranno indicare l’orario settimanale preferito, potendo scegliere tra un tempo ordinario di 30 ore oppure tempo prolungato se le strutture lo consentiranno.

Nell’iscrizione alla scuola secondaria di II grado i genitori, oltre alla scelta dell’indirizzo di studio, potranno indicare anche altri indirizzi messi a disposizione dalla scuola come seconda scelta. L’accesso alle prime classi dei licei musicali e coreutici è subordinato al superamento di una prova di verifica di competenze e attitudini.