Stasera in TV: Mary Poppins e Vita di Pi

Ancora in ripresa dai festeggiamenti del capodanno appena trascorso? Perché non trascorrere, allora, una serata in tranquillità, magari davanti ad un buon film? LiveUnict vi consiglia i migliori titoli in onda stasera.

Mary Poppins [Rai 1, ore 21:25]: il film che ha fatto innamorare grandi e piccoli della magica voce di Julie Andrews. Quando i fratellini Banks fanno scappare l’ultima tata, sembra non esserci speranza per la famiglia di trovare qualcuno che li sappia educare. Questo finché non arriva, giù dal cielo, Mary Poppins;

Australia [Rai 2, ore 21:20]: Nikole Kidman e Hugh Jackman sono i protagonisti di questo film ambientato in Australia. Una giovane lady riceve in eredità un enorme podere. Dovrà difenderlo ad ogni costo da un latifondista senza scrupoli;

Vita di Pi [Rai 3, ore 21:20]: Pi e la sua famiglia possiedono uno zoo in India. Quando toccherà loro lasciare la terra natia, la famiglia porterà con sé alcuni degli animali. Per uno sfortunato incidente, però, la nave sulla quale viaggiano affonda, e si salvano solo lui, alcuni animali e una gigantesca tigre del Bengala, Richard Parker. Il ragazzo dovrà così sopravvivere in mare e allo stesso tempo difendersi dagli istinti del feroce predatore, con cui instaura uno stranissimo rapporto;

Charlie’s Angels 2000 [Rai 4, ore 21:11]: Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu sono le tre spie al servizio di Charles Townsend, che le manda in missione per ritrovare il fondatore della Knox Technologies, rapito mentre si trovava nel proprio ufficio;

Top Gun [Italia 1, ore 21:35]: segue la storia di Mitchell (Tom Cruise), pilota che si allena per entrare nei “top gun” per onorare la memoria del padre, che si innamora della sua istruttrice e superiore (Kelly McGillis);

Asterix alle Olimpiadi [Mediaset, ore 21:04]: Asterix va in aiuto di un abitante del suo villaggio, innamorato della bella greca Irina, promessa però al figlio di Cesare, Bruto. Con uno stratagemma, Irina dichiara che sposerà solo chi vincerà le Olimpiadi; ecco dunque che entreranno in scena i due mitici eroi a salvare la situazione.