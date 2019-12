Stasera in TV: Una notte al museo, Firewall e Assassinio sul treno

Pochi giorni alla fine dell'anno: ancora film di Natale in programmazione e comicità. Ecco i film di stasera in tv.

Una notte al museo [RaiMovie, ore 21.10]: Larry Daley (Ben Stiller) è un uomo divorziato, disoccupato che è costretto a trovarsi un lavoro qualsiasi per mantenere la custodia del figlio. Le prime ricerche non vanno nel modo sperato e quando gli viene offerto un posto come guardiano notturno al Museo di Storia Naturale di New York, Larry non esita un attimo e accetta l’incarico. Ma già durante la prima nottata di lavoro, innescando incautamente una sorta di maledizione, si inizia a comprendere che qualcosa di assolutamente paranormale si sta materializzando davanti i suoi occhi: gli inanimati ‘abitanti’ del museo, infatti, durante la notte sembra che riprendano vita, comportandosi come se fossero ancora nei loro tempi.

Firewall – Accesso negato [Iris, ore 21]: Stanfield, responsabile della sicurezza informatica di una banca, ha recentemente messo a punto un sistema di protezione apparentemente impenetrabile. Sarà per questo che il malvivente di turno, Bill Cox, decide di ricorrere a un vecchio sistema, sempre molto proficuo, per raggiungere i propri loschi obiettivi: 100 milioni di dollari accreditati su un conto alle Cayman in cambio dell’incolumità della bella famigliola di Jack. Classico film d’azione in stile Harrison Ford.

Assassinio sul treno [La7, ore 21.15]: L’anziana Miss Marple intravede attraverso il finestrino di un treno un uomo intento a strangolare una ragazza. La polizia non dà retta al suo racconto, ma un bibliotecario sì. I due cominciano a indagare. Travestiti da casellanti perlustrano la linea ferroviaria e presto scoprono una traccia che porta alla villa dei Crackenthorpe presso cui Miss Marple si fa assumere come cameriera.

Un desiderio per Natale [La5, ore 21.10]: Il giovane Jamie Patterson, insoddisfatto dei propri genitori, esprime per Natale il desiderio di poterli scambiare con quelli del suo migliore amico. Quando il desiderio diventa realtà, si ritrova a vivere lo stile di vita stravagante che ha sempre sognato … Ma a che prezzo?

Un Natale inaspettato [Tv8, ore 21.30]: Da giorni Elle Bennett progetta una vera e proprio “reunion” di Natale, per abbracciare tutte le persone che ama, ma il lavoro ci si mette di mezzo. Per ottenere una promozione cui tiene moltissimo, la donna si trova costretta a lavorare il doppio e per giunta in squadra con Max Turner, un vero asso in fatto di pubblicità, ma anche un uomo che in merito a Natale, luci, regali e vacanze ha un’idea molto, molto diversa da quella di Elle. Ma, si sa, gli opposti si attraggono…