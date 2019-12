Sicilia, incidente stradale a Pachino: perde la vita un giovane di 19 anni

Nella scorsa notte a Pachino un terribile schianto contro un muretto ha provocato la morte di un giovane ragazzo e il ferimento degli altri due amici.

Nuovo tragico incidente sulle strade siciliane, che dopo i numerosi incidenti delle scorse settimane, in special modo durante i weekend, vedono adesso una nuova vittima.

La scorsa notte sulla strada provinciale Pachino-Rosolini, si è verificato un tragico incidente, intorno alle 3 di notte e che vede coinvolti 3 giovani ragazzi, al rientro dopo una serata passata assieme.

Non si conoscono ancora bene le cause dell’incidente, però l’auto su cui viaggiavano i 3 ragazzi, una Fiat 500, è finita contro un muretto in contrada Luparello nei dintorni di Pachino. Nello scontro contro il muretto ha perso la vita Antonino Malandrino, di anni 19, e molto conosciuto nel siracusano, dato che difendeva i pali del Rosolini.

Gli altri due passeggeri, due compagni di squadra del giovane portiere, e di 20 e 23 anni sono ricoverati in prognosi riservata nell’ospedale di Avola in cui sono stati prontamente trasportati.