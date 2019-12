Sicilia, si fingeva invalido dal 2014: truffa da oltre 60 mila euro

Dal 2014 si fingeva invalido al cento per cento, truffando lo Stato per una cifra di oltre 64 mila euro.

Il 61enne percepiva una pensione d’invalidità al 100 per cento, dal febbraio 2014, sebbene fosse completamente autonomo e avesse anche un lavoro. Rintracciato dalla Polizia di Stato, è stato denunciato per i reati di truffa aggravata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Al momento di prestarsi in questura, l’uomo ha continuato la sceneggiata, fingendosi fino all’ultimo affetto dalle patologie in questione. Per lui è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.