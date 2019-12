CALCIO CATANIA – Pulvirenti vende entro fine anno?

Calcio Catania pronto a cambiare proprietà. Su questo non vi sono più dubbi, le uniche incertezze sono ormai la tempistica per la vendita e, soprattutto, il nome dell’acquirente a cui verrà ceduta la società rossazzurra. Il patron etneo, Antonino Pulvirenti dopo vari sacrifici per salvare il club catanese, proprio negli ultimi mesi si è dichiarato pronto a vendere e ha cominciato a trattare seriamente il passaggio di proprietà del Calcio Catania.

Secondo quanto riporta La Sicilia, nella giornata di ieri, Pulvirenti e l’avvocato della società Giuseppe Gitto, avrebbero incontrato i rappresentanti di una cordata di imprenditori italiani – tra i cui nomi ci sarebbe quello del patron dell’Atalanta Percassi -, con interessi economici in Sicilia, decisa a rilevare il Calcio Catania e il centro sportivo di Torre del Grifo.