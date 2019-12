Stasera in TV: Sanremo Giovani e Revenant

Grande cinema nella programmazione di questo giovedì invernale: ecco cosa vedere in TV stasera, giovedì 19 dicembre.

Sanremo Giovani 2019 [Rai 1, 21.25]: in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, una serata dedicata alla fase finale della selezione degli 8 artisti che saranno i protagonisti della gara dei Giovani al 70° Festival della Canzone Italiana.

La ragazza del treno [Rai 3, 21.20]: Emily Blunt in un dramma/thriller che ritrae una donna in crisi. Rachel divorziata, ancora innamorata del marito nonostante questi abbia una nuova famiglia, trova rifugio solo nell’alcol. Durante i suoi viaggi in treno per andare al lavoro osserva dal finestrino una coppia di giovani e comincia a immedesimarsi nella ragazza, Megan, bella e piena di vita. Quando scopre che questa ha una relazione con un altro uomo, rivive il proprio trauma una seconda volta e perde il controllo. Quando si sveglia e scopre che Megan è scomparsa non riesce a ricordare se e’ stata testimone oppure protagonista della sua sparizione.

Insurgent [Italia 1, 21.20]: seconda pellicola che porta sul grande schermo il secondo capitolo della trilogia dei romanzi di Veronica Roth. Dopo essere stati identificati come Divergenti, persone che non rientrano in nessuna delle cinque fazioni, Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader assetata di potere a capo della fazione degli Eruditi. Mentre le truppe dei traditori Intrepidi sotto il comando di Jeanine vanno a caccia di Divergenti tra le rovine della distopica Chicago, Tris e Quattro attraversano la città nella speranza di trovare degli alleati tra i Pacifici, i Candidi, gli Abneganti, gli Intrepidi e gli Esclusi, ridotti a una massa di ribelli impoveriti.

King Kong [Canale 20, 21.05]: rivisitazione del gigante cult del cinema, proposta dal pluripremiato regista Peter Jackson, il quale dirige Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody e Andy Serkis, il quale ha dato il volto a Kong. Il regista indipendente Carl Denham tenta di risollevare le sue sorti girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice Ann Darrow e dal drammaturgo Jack Driscoll; ma una volta alle porte dell’isola misteriosa, si imbattono in numerosi pericoli: tra cui il leggendario gorilla, King Kong.

Revenant [TV8, 21.30]: film che ha dato a Leonardo Di Caprio l’Oscar come miglior attore protagonista, diretto dalla mente geniale di Alejandro Gonzalez Inarritu. Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.