“Parla con Dario”: Brunori a Catania per presentare il nuovo disco

In uscita l'ultimo album di Brunori Sas: il cantautore fa tappa a Catania per presentare il suo nuovo disco.

“‘Parla con Dario'” è una serie di incontri intimi, diretti e senza filtri che attraverseranno l’Italia a partire dal 10 gennaio, data di uscita di Cip!”. Ad annunciarlo è la pagina Facebook del cantautore che, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, sarà in giro per l’Italia per incontrare i suoi fan e presentare il disco. Tappa anche in Sicilia, a Catania e a Palermo.

Dario Brunori è ormai un nome noto e affermato nel panorama musicale italiano. Con una scrittura d’altri tempi, il cantautore calabrese è riuscito a entrare nel cuore di moltissimi fan, anche per il suo impegno sociale. L’instore tour sarà, perciò, un’occasione per tutti gli affezionati per saperne di più sul nuovo disco “Cip!” e scambiare quattro chiacchiere con il suo autore. A Catania l’appuntamento è fissato per il 18 gennaio ore 18.30 alla Feltrinelli di via Etnea.