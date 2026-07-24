Momenti di terrore nel Catanese, dove un tentativo di furto in abitazione è sfociato in un sanguinoso scontro fisico tra il proprietario dell’immobile e un intruso. Un uomo di 50 anni si è trovato faccia a faccia con un malvivente che si era introdotto nella sua abitazione durante la notte per svaligiarla.

Ne è nata un’ accesa colluttazione, al culmine della quale il padrone di casa ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l’intruso nel tentativo di difendersi.

La fuga e il ricovero d’urgenza

Nonostante la profonda ferita riportata, il ladro — un uomo di 37 anni — è riuscito a scappare dall’appartamento e a percorrere diversi metri in strada prima di crollare a terra. L’allarme immediato ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri e dei soccorritori del 118, che hanno rintracciato il ferito a breve distanza dal luogo dell’intrusione.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata a causa della gravità delle lesioni subite.

Le indagini e la posizione dei coinvolti

I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti per valutare se il cinquantenne ha reagito per legittima difesa di fronte all’aggressione improvvisa all’interno della propria abitazione. Per il trentasette anni, invece, scatta la denuncia e il piantonamento presso la struttura ospedaliera in vista dei provvedimenti giudiziari.