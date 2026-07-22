Due operai impegnati in opere di manutenzione per conto del Cas e un camionista sono rimasti feriti in un incidente che si era verificato ieri pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Itala.

Secondo una prima ricostruzione, gli operai erano intervenuti in soccorso di un camionista rimasto in panne quando sono stati investiti da un altro mezzo pesante.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso. A quanto pare sono state tre le persone in condizioni più critiche, due operai al lavoro per il Consorzio e il conducente del camion che si era andato a schiantare.

Pesanti ripercussioni si sono registrate sul traffico in direzione Messina, con l’autostrada che è rimasta chiusa nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri.