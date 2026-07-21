Il teatro italiano perde una delle sue figure più originali e coraggiose. È morto a 86 anni Pippo Di Marca, attore e regista nato a Catania, protagonista per oltre mezzo secolo della ricerca teatrale e della sperimentazione artistica. La tragedia si è consumata nella mattinata di martedì 21 luglio a Roma, nel quartiere Trastevere, dove l’artista viveva.

Secondo quanto ricostruito, Di Marca è precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. La notizia ha suscitato profonda emozione nel mondo della cultura, soprattutto tra quanti hanno conosciuto il suo percorso artistico e il suo impegno nel trasformare il teatro in uno spazio di ricerca, confronto e sperimentazione.

Da Catania alla scena nazionale: una carriera fuori dagli schemi

Nato a Catania, Pippo Di Marca è stato uno degli interpreti di quella generazione di artisti che, dagli anni Sessanta in poi, hanno cercato nuove forme espressive rompendo gli schemi del teatro tradizionale. Il suo percorso si è sviluppato tra parola, corpo, spazio scenico e sperimentazione, anticipando molte delle trasformazioni che avrebbero caratterizzato il teatro contemporaneo.

La sua carriera è stata segnata dall’incontro con alcuni dei protagonisti più innovativi della cultura teatrale italiana e internazionale. Ha collaborato con figure come Carmelo Bene, Leo De Berardinis e Julian Beck, entrando in contatto con una stagione artistica che metteva in discussione il rapporto tra attore, pubblico e rappresentazione. Per Di Marca il palcoscenico non era soltanto un luogo di spettacolo, ma un laboratorio permanente dove esplorare nuove possibilità narrative e dare voce a linguaggi alternativi.

Il Meta-Teatro e la rivoluzione della ricerca artistica

Uno dei capitoli più importanti della sua carriera è legato alla fondazione del Meta-Teatro, una compagnia nata con l’obiettivo di promuovere il teatro contemporaneo e sostenere percorsi artistici lontani dalle logiche più convenzionali.

Attraverso il Meta-Teatro, Di Marca ha contribuito alla diffusione di una visione del palcoscenico come luogo di sperimentazione culturale, capace di dialogare con la poesia, la filosofia, la musica e le arti visive. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di artisti interessati a un teatro più libero, capace di interrogarsi sul presente e di mettere in discussione le forme classiche della rappresentazione.

Un’eredità artistica che continua oltre il sipario

La morte di Pippo Di Marca lascia un vuoto nel panorama culturale italiano, ma anche un’eredità fatta di idee, sperimentazioni e ricerca. La sua opera testimonia il valore di un teatro che non cerca soltanto consenso, ma che prova a stimolare domande, emozioni e nuove prospettive.

Dalla Sicilia alla scena nazionale, il suo percorso racconta la storia di un artista che ha scelto la strada più difficile: quella dell’innovazione e della libertà creativa. Un cammino che ha attraversato decenni di cambiamenti senza mai rinunciare alla necessità di esplorare nuovi linguaggi. Pippo Di Marca resta così una delle voci più significative del teatro d’avanguardia italiano, un artista capace di trasformare la sperimentazione in una forma autentica di conoscenza e di espressione.