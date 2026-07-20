L’Arnas Garibaldi di Catania ha ufficializzato la nomina di Gianluca Galvano alla direzione della UOC di diagnostica per immagini e radiologia interventistica. Il professionista, già responsabile pro tempore della struttura e stimato esperto di neuroradiologia, guiderà il reparto del presidio centro per i prossimi cinque anni. Sotto la sua guida, l’ospedale si consolida come Hub di riferimento regionale per la rete Stroke, garantendo elevati standard nella cura dell’ictus e continuità assistenziale per l’intera macroarea siciliana.

Galvano, 51 anni, vanta oltre 25 anni di esperienza nel servizio sanitario nazionale. Laureato e specializzato con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di Catania, è in servizio all’Arnas Garibaldi dal 2009, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità.

Fiore all’occhiello dell’azienda e del percorso professionale del neodirettore è la neuroradiologia diagnostica e interventistica, campo in cui Galvano è un riconosciuto esperto. Nel corso della sua carriera ha eseguito migliaia di procedure mini-invasive (sia endovascolari che spinali), introducendo protocolli all’avanguardia per il trattamento tempestivo dell’ictus ischemico ed emorragico. Sotto la sua guida, la neuroradiologia dell’Arnas Garibaldi si è consolidata come Hub regionale di riferimento per la rete Stroke della macroarea Catania-Siracusa-Ragusa.

«La nomina dà continuità e ulteriore impulso a un settore strategico per la nostra azienda», evidenzia la direzione strategica. «La sua competenza clinica e gestionale rappresenta una garanzia per la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini».

Galvano ricopre ruoli di rilievo nelle principali società scientifiche nazionali, tra cui il consiglio della sezione di neuroradiologia della SIRM (Società italiana di radiologia medica e interventistica) e la presidenza della SISS (Società italiana studio stroke) designata per il biennio 2028-2029.