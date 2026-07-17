I cittadini non dovranno più temere le multe in quell’ora disputata: gli ausiliari del traffico, infatti, non eleveranno sanzioni per il mancato pagamento del ticket. Il provvedimento dà finalmente attuazione alla delibera di giunta n. 115 dello scorso 30 giugno, che ha ripristinato il vecchio orario di stop alle strisce blu.

L’unica eccezione a questa nuova disposizione riguarda le zone della movida catanese. In queste aree specifiche, la fascia oraria di pagamento 20:00 – 21:00 rimarrà regolarmente in vigore. Una scelta, spiega l’azienda, dettata da precise ragioni di sicurezza stradale e di gestione del congestionamento del traffico nei punti caldi del divertimento serale.

Il paradosso tecnico: app e parchimetri non aggiornati fino a settembre

Nonostante lo stop effettivo alle multe, i cittadini dovranno fare attenzione a un dettaglio non trascurabile. Chi utilizzerà i parchimetri fisici o le applicazioni digitali vedrà ancora indicata la scadenza del pagamento alle ore 21:00.

Questo cortocircuito informativo durerà fino al 1° settembre 2026, data stimata per il completamento degli aggiornamenti tecnici. L’Amts ha chiarito le ragioni di questo ritardo:

“L’adeguamento dei 250 parchimetri distribuiti sul territorio e delle 14 applicazioni di pagamento attive non può essere gestito direttamente dall’azienda, ma spetta esclusivamente alle società proprietarie dei sistemi tecnologici. Trattandosi del periodo estivo, tali attività di aggiornamento sono momentaneamente sospese”.

La replica del presidente Amts Salvatore Vittorio

Il presidente di Amts, Salvatore Vittorio, ha voluto difendere l’operato dell’azienda respingendo le accuse di immobilismo:

“La delibera di giunta n. 115 del 30 giugno, notificata lo scorso 7 luglio, ha ripristinato la precedente articolazione della fascia oraria. Amts si è attivata con la massima tempestività, avviando immediatamente tutte le procedure di propria competenza”.

Vittorio ha inoltre ricordato che un iter identico si era già verificato nel 2025, quando l’adeguamento tecnico dei sistemi aveva richiesto lo stesso arco di tempo, concludendosi proprio il 1° settembre.

Verso la firma del nuovo contratto di servizio

La delibera non si limita a modificare gli orari della sosta, ma va a toccare anche il contratto di servizio che lega il Comune di Catania all’Amts. Nei prossimi giorni le parti firmeranno un atto aggiuntivo per rendere l’accordo pienamente operativo dal punto di vista formale.

Nel frattempo, l’ordine di servizio che impone agli ausiliari di non multare i cittadini dopo le 20:00 è già stato emesso, su input e autorizzazione del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla mobilità Luca Sangiorgio, sbloccando di fatto una situazione che rischiava di pesare sulle tasche dei catanesi per tutta l’estate.