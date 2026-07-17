Un gesto di responsabilità e di grande senso civico è stato messo in pratica da una ragazza catanese che, nei giorni scorsi, si è rivolta alla Polizia di Stato per consegnare 500 euro che erano stati dimenticati in uno sportello bancario della città.

La giovane stava per effettuare un prelievo presso uno sportello ATM della zona Vulcania quando si è accorta della presenza di diverse banconote all’esterno del macchinario dimenticate da chi, prima di lei, aveva compiuto delle operazioni bancarie. La giovane non ci ha pensato due volte e, raccolte le banconote, ha consegnato l’intera somma ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, in modo da cercare di risalire al legittimo proprietario.

Dopo aver raccolto le dichiarazioni della ragazza dallo spiccato senso civico, i poliziotti hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, riuscendo ad individuare, in breve tempo, l’anziano che, in un momento di confusione, aveva dimenticato le banconote. L’uomo, visibilmente commosso, ha ringraziato i poliziotti che hanno tenuto a sottolineare la fondamentale collaborazione della ragazza.