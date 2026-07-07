ULTIM’ORA – L’emergenza legata all’attività dell’Etna registra un importante aggiornamento. Dopo lo stop imposto nelle scorse ore a causa della nube di cenere vulcanica, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa torna operativo. Il passaggio dello stato di allerta per attività vulcanica da rosso ad arancione ha consentito di deliberare il ripristino immediato delle operazioni di volo. I settori aerei precedentemente chiusi tornano quindi nuovamente disponibili e vengono riattivati i servizi di decollo e atterraggio nello scalo etneo.

Aeroporto di Catania riaperto: riprendono le attività di volo dopo lo stop per la cenere vulcanica

La decisione permette la ripresa graduale del traffico aereo dopo le ore difficili vissute da migliaia di passeggeri, con numerosi voli sospesi, cancellati o dirottati verso altri aeroporti siciliani a causa della presenza di cenere nell’atmosfera. L’intensa attività eruttiva dell’Etna aveva infatti reso necessario il blocco delle operazioni per motivi di sicurezza, impedendo agli aeromobili di effettuare regolarmente le procedure di arrivo e partenza.

Con il nuovo aggiornamento del livello di allerta e il miglioramento delle condizioni dello spazio aereo, le autorità hanno autorizzato la riapertura dei settori interessati e il ritorno alla piena operatività dello scalo. Le compagnie aeree stanno ora procedendo alla riorganizzazione dei collegamenti, con possibili ritardi dovuti alla necessità di recuperare la programmazione dopo l’interruzione.

Passeggeri invitati a verificare lo stato dei voli prima di partire

Nonostante la riapertura dell’aeroporto, la raccomandazione per i viaggiatori resta quella di verificare attentamente lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo. Dopo una sospensione delle attività, infatti, potrebbero verificarsi modifiche agli orari, ritardi o variazioni operative legate alla riprogrammazione degli aeromobili.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania invita quindi i passeggeri alla massima attenzione e a fare riferimento ai canali ufficiali per gli aggiornamenti. La situazione resta monitorata in relazione all’evoluzione dell’attività vulcanica dell’Etna, ma il ritorno dell’allerta ad un livello inferiore consente finalmente la ripresa dei collegamenti aerei nello scalo di Fontanarossa.