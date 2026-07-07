Un appuntamento storico e di straordinaria devozione attende la comunità dei fedeli e la città di Catania. Nell’ambito delle celebrazioni per il IX Centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata (1126 – 17 agosto – 2026), è stata annunciata un’apertura eccezionale del sacello.

Il programma prevede infatti l’Ostensione straordinaria della reliquia del Capo di Sant’Agata e del Busto Reliquiario, offrendo un momento di preghiera e venerazione unico

L’evento, presso la Basilica Cattedrale di Catania, e si articolerà in due giornate consecutive:

Martedì 21 luglio 2026

Mercoledì 22 luglio 2026

Per consentire l’afflusso dei cittadini, dei devoti e dei turisti, la Cattedrale osserverà un orario di apertura continuato, esteso fino alla prima serata. In entrambe le giornate, infatti, sarà possibile accedere per l’ostensione dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

L’iniziativa segna una tappa fondamentale verso l’importante anniversario del prossimo 17 agosto.