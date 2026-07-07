L’Amministrazione comunale rafforza il piano di cura e riqualificazione del verde pubblico con un investimento complessivo di circa 620 mila euro, finanziato in larga parte attraverso le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno destinate dal gabinetto del sindaco alla Direzione Verde e Manutenzioni. L’obiettivo è incrementare gli interventi di manutenzione straordinaria nelle principali aree verdi cittadine, migliorandone il decoro, la sicurezza e la fruibilità, soprattutto durante il periodo estivo, quando le elevate temperature richiedono una maggiore frequenza delle operazioni di cura.

È stata aggiudicata la gara per i lavori di manutenzione e rigenerazione del verde del Giardino Bellini, del Parco Gioeni e dei parchi minori delle aree turistiche e del centro storico, per un importo contrattuale di 345.321,87 euro, nell’ambito di un quadro economico complessivo di 619.590 euro. Gli interventi del progetto (Rup Salvatore Malfitana coordinamento dirigenziale di Lara Riguccio) riguarderanno lo sfalcio e la manutenzione dei tappeti erbosi, la cura delle alberature e degli arbusti, la rigenerazione delle essenze vegetali, la pulizia delle aree a verde e tutte le attività necessarie a garantire condizioni di decoro e piena fruibilità dei parchi cittadini. I lavori di rigenerazione dei principali parchi cittadini inizieranno già la prossima settimana.

L’investimento consentirà di affiancare e potenziare il lavoro quotidianamente svolto dal personale comunale, permettendo di intervenire con maggiore continuità nelle aree verdi maggiormente frequentate da cittadini e turisti e di assicurare standard manutentivi più elevati in una fase dell’anno particolarmente delicata per la conservazione del patrimonio vegetale.

“Abbiamo scelto di destinare una quota significativa delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno alla cura della città perché riteniamo che il verde pubblico rappresenti uno degli elementi fondamentali della qualità urbana e dell’accoglienza. Restituiamo ai cittadini e ai visitatori parchi più curati, sicuri e decorosi, intervenendo proprio nei luoghi simbolo di Catania. È una scelta che coniuga attenzione all’ambiente, valorizzazione del patrimonio cittadino e miglioramento dei servizi, reinvestendo sul territorio risorse che provengono dal turismo”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino.

L’assessore al Verde Giovanni Petralia evidenzia come il provvedimento rappresenti un importante rafforzamento della capacità operativa dell’Amministrazione.

“Questo è un progetto fortemente voluto dal sindaco e dal sottoscritto – per imprimere una svolta alle attività di manutenzione straordinaria del verde, che si aggiungono e rafforzano quelle ordinarie che l’Amministrazione garantisce ogni giorno. Negli ultimi mesi abbiamo registrato un progressivo aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini e degli amministratori locali e questo ci ha spinto a individuare una soluzione strutturale che rendesse ancora più efficace ed efficiente la nostra azione. Grazie a queste risorse potremo aumentare la frequenza degli interventi nei grandi parchi cittadini, a partire dal Giardino Bellini e dal Parco Gioeni, ma anche nei parchi minori, garantendo una manutenzione puntuale proprio nel periodo in cui il caldo intenso impone una cura costante del patrimonio vegetale a favore delle famiglie”.