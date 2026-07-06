Nuova fase di disagi per il traffico aereo in Sicilia. A causa dell’intensa attività eruttiva dell’Etna registrata nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio, lo spazio aereo sopra lo scalo di Catania-Fontanarossa è stato compromesso dall’emissione di una densa nube di cenere vulcanica.

La SAC, società di gestione dell’aeroporto, ha comunicato misure drastiche per garantire la sicurezza dei voli.

La situazione dei voli in tempo reale

Al momento le restrizioni operative impongono uno stop totale dello scalo:

Voli in arrivo: Interruzione completa di tutte le attività di atterraggio

Voli in partenza: Blocco integrale di tutti i decolli.

Orario stimato: Il provvedimento resta in vigore, salvo variazioni, fino alle ore 14:00 locale di lunedì 6 luglio.

Diversi voli diretti a Catania sono già stati dirottati verso altri scali dell’isola, in particolare l’aeroporto di Palermo, che sta assorbendo parte del traffico aereo regionale. Risulta invece regolarmente operativo lo scalo di Comiso.

La società di gestione invita caldamente a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento.

L’evoluzione della situazione è strettamente legata ai bollettini dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e alla direzione dei venti che spostano la nube piroclastica. Nuovi aggiornamenti sullo stato di operatività della pista verranno rilasciati nelle prossime ore.