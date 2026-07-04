Lavoro Catania: l’Accademia di Belle Arti di Catania ha indetto una selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento a docenti esterni. I contratti, stipulati in forma di collaborazioni occasionali, professionali o co.co.co., prevedono un compenso orario di 50,00 euro lordi. C’è tempo fino al 24 luglio 2026 per presentare la candidatura.
Lavoro Catania, Accademia di Belle Arti: le discipline richieste
La selezione punta a coprire insegnamenti in diverse aree della progettazione, delle nuove tecnologie e delle arti visive. Nel dettaglio, le cattedre riguardano le seguenti materie:
- Tecniche del marmo e pietre dure
- Tecnica di fonderia
- Metodologia progettuale della comunicazione visiva
- Linguaggi Multimediali
- Tecniche e metodologie dei videogiochi
- Estetica delle Interfacce
- Comunicazione multimediale per il web
- Scrittura creativa sceneggiatura
- Organizzazione e produzione dell’arte mediale
Lavoro Catania, Accademia di Belle Arti: i requisiti di ammissione
La selezione è aperta a studiosi ed esperti, italiani o stranieri, che possiedano una specifica qualificazione artistico-professionale attinente alla materia d’insegnamento. Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (maggiore età, cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di secondo livello, laurea magistrale o titoli previgenti equiparati.
In alternativa, possono candidarsi anche i soggetti privi del titolo di studio richiesto, purché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nel periodo compreso tra l’anno accademico 2017/2018 e l’anno accademico 2025/2026 incluso.
Come avviene la selezione
L’iter selettivo prevede una valutazione comparativa basata esclusivamente sui titoli presentati dai candidati, con un punteggio massimo così ripartito:
- Titoli di studio e di servizio: fino a un massimo di 20 punti;
- Titoli artistico-culturali e professionali: fino a un massimo di 8 punti.
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di idonei per ciascuna disciplina.
Lavoro Catania, Accademia di Belle Arti: come presentare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro il 24 luglio 2026 attraverso la piattaforma dedicata dell’Accademia. Per completare la procedura, i candidati devono autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Tutti i dettagli operativi, il testo integrale del bando e i link per la compilazione dell’istanza sono consultabili sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Catania, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso”.