Lavoro Catania: l’Accademia di Belle Arti di Catania ha indetto una selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento a docenti esterni. I contratti, stipulati in forma di collaborazioni occasionali, professionali o co.co.co., prevedono un compenso orario di 50,00 euro lordi. C’è tempo fino al 24 luglio 2026 per presentare la candidatura.

Lavoro Catania, Accademia di Belle Arti: le discipline richieste

​La selezione punta a coprire insegnamenti in diverse aree della progettazione, delle nuove tecnologie e delle arti visive. Nel dettaglio, le cattedre riguardano le seguenti materie:

​Tecniche del marmo e pietre dure

​Tecnica di fonderia

Metodologia progettuale della comunicazione visiva

​Linguaggi Multimediali

​Tecniche e metodologie dei videogiochi

​Estetica delle Interfacce

​Comunicazione multimediale per il web

​Scrittura creativa sceneggiatura

​Organizzazione e produzione dell’arte mediale

Lavoro Catania, Accademia di Belle Arti: ​i requisiti di ammissione

​La selezione è aperta a studiosi ed esperti, italiani o stranieri, che possiedano una specifica qualificazione artistico-professionale attinente alla materia d’insegnamento. Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (maggiore età, cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di secondo livello, laurea magistrale o titoli previgenti equiparati.

​In alternativa, possono candidarsi anche i soggetti privi del titolo di studio richiesto, purché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nel periodo compreso tra l’anno accademico 2017/2018 e l’anno accademico 2025/2026 incluso.

​Come avviene la selezione

​L’iter selettivo prevede una valutazione comparativa basata esclusivamente sui titoli presentati dai candidati, con un punteggio massimo così ripartito:

​Titoli di studio e di servizio: fino a un massimo di 20 punti;

​Titoli artistico-culturali e professionali: fino a un massimo di 8 punti.

​Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di idonei per ciascuna disciplina.

Lavoro Catania, Accademia di Belle Arti: come presentare la domanda

​La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro il 24 luglio 2026 attraverso la piattaforma dedicata dell’Accademia. Per completare la procedura, i candidati devono autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

​Tutti i dettagli operativi, il testo integrale del bando e i link per la compilazione dell’istanza sono consultabili sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Catania, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso”.