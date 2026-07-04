CATANIA – In vista delle gare in programma allo stadio “Angelo Massimino” per la stagione sportiva 2026/2027, il Catania Football Club ha avviato una campagna di ricerca e selezione per il reclutamento di steward.
Le figure individuate si occuperanno del controllo dei titoli di accesso e degli spalti, dello svolgimento delle attività necessarie durante gli eventi secondo le prescrizioni vigenti, della verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, nonché della gestione dell’instradamento, dell’afflusso e del deflusso degli spettatori.
Formazione e Requisiti
La società rossazzurra valuterà le candidature dei soggetti già in possesso di regolare abilitazione. Al contempo, al fine di garantire la massima accessibilità all’opportunità lavorativa, per le persone selezionate ma non ancora in possesso della qualifica saranno predisposti appositi corsi di formazione della durata di due settimane con obbligo di frequenza.
Come candidarsi: date e orari
Gli interessati dovranno presentarsi di persona presso lo Stadio “Angelo Massimino” (ingresso Tribuna A) nelle seguenti giornate:
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Martedì 7 luglio
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Mercoledì 8 luglio
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Giovedì 9 luglio
Il personale addetto alle selezioni riceverà i candidati nelle fasce orarie dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Per partecipare alla selezione è necessario presentarsi muniti di:
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Fotocopia del documento d’identità in corso di validità
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Codice fiscale
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Curriculum Vitae aggiornato
ℹ️ Tutti i dettagli operativi e i requisiti completi sono consultabili sul sito ufficiale del club