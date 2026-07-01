Comprare online da piattaforme extra UE diventa ufficialmente più costoso. Dal oggi, 1° luglio, entra in vigore la nuova misura dell’Unione europea che introduce un dazio forfettario sui cosiddetti “mini pacchi”, cioè le spedizioni sotto i 150 euro provenienti da Paesi terzi. Un provvedimento destinato a incidere soprattutto sugli acquisti su marketplace come Temu e Shein, molto diffusi tra i consumatori europei, e che apre una nuova fase nella gestione del commercio elettronico internazionale.

La nuova tassa da 3 euro e il nodo della classificazione dei prodotti

La misura prevede un contributo fisso di 3 euro per ogni articolo contenuto nei pacchi extra UE, ma il punto centrale non è la spedizione in sé: è la classificazione doganale dei beni acquistati. In altre parole, ogni prodotto viene tassato in base alla sua categoria merceologica. Se nel carrello ci sono più articoli uguali, come più capi di abbigliamento identici, il sistema tende ad applicare un solo dazio.

Ma se si acquistano prodotti diversi tra loro, ad esempio una maglietta e un accessorio elettronico, il costo può raddoppiare o aumentare ulteriormente, arrivando a 6 euro o più. Questo meccanismo rende il prezzo finale meno prevedibile rispetto al passato e introduce una variabilità che dipende direttamente dalla composizione del singolo ordine.

Quanto si paga davvero tra dazi, IVA e gestione delle spedizioni

Il funzionamento pratico della misura dipende anche da come viene gestita la spedizione dal venditore o dalla piattaforma. Se viene utilizzato il sistema semplificato, spesso adottato dai grandi operatori e-commerce, più prodotti possono essere raggruppati in un’unica dichiarazione doganale e quindi soggetti a un solo dazio. In caso contrario, invece, le spedizioni vengono trattate separatamente e i costi si sommano.

A tutto questo si aggiunge comunque l’IVA, che resta sempre applicata. Anche se formalmente il pagamento del dazio è a carico del venditore o dell’importatore, nella realtà il costo rischia di essere scaricato sul consumatore finale, attraverso aumenti dei prezzi o maggiorazioni sulle spese di spedizione, rendendo di fatto più caro ogni acquisto effettuato fuori dall’Unione europea.

Una misura temporanea in attesa del nuovo sistema doganale europeo

Il provvedimento resterà in vigore fino al 1° luglio 2028 e rappresenta una fase transitoria in attesa dell’entrata a regime dell’Eu Customs Data Hub, la piattaforma digitale unica che l’UE sta sviluppando per centralizzare la gestione dei dati doganali. L’obiettivo è sostituire progressivamente i sistemi nazionali e rendere più uniforme il controllo delle merci in ingresso e in uscita. Nel frattempo, resta aperto anche il tema delle misure nazionali: una tassa simile prevista a livello interno è stata rinviata a ottobre 2026, per evitare sovrapposizioni e un effetto “moltiplicatore” dei costi.

Sicurezza dei consumatori e concorrenza: il motivo della stretta UE

Secondo Bruxelles, la decisione risponde a due esigenze principali:

la tutela dei consumatori, la protezione del mercato interno.

Nel 2025 sono entrati nell’Unione europea quasi 5,9 miliardi di articoli di basso valore provenienti da Paesi terzi, una quantità enorme che ha sollevato dubbi sulla qualità e sulla conformità agli standard europei di molti prodotti. Una parte di questi beni risulterebbe infatti sottovalutata o dichiarata in modo non corretto per evitare dazi e controlli. La nuova misura punta quindi a ridurre queste distorsioni e a riequilibrare la concorrenza tra operatori extra UE e imprese europee, in un contesto in cui lo shopping online transfrontaliero è diventato ormai una pratica di massa.

Un cambio di abitudini nello shopping online

In un mercato digitale dove un acquisto può arrivare dall’altra parte del mondo con un click e pochi giorni di attesa, anche pochi euro in più possono cambiare abitudini ormai consolidate. La nuova tassa sui mini pacchi segna quindi un passaggio che non riguarda solo la burocrazia doganale, ma il modo stesso in cui consumiamo online: più costi, più controlli e meno “offerte lampo” come eravamo abituati a conoscerle. Resta da capire se i consumatori assorbiranno senza frizioni questo cambiamento o se, al contrario, si aprirà una nuova fase per lo shopping digitale europeo, dove ogni carrello sarà costruito con maggiore attenzione… e qualche calcolo in più prima del checkout.