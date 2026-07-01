L’Europa si trova oggi dentro una delle più gravi ondate di calore degli ultimi anni, con temperature estreme che non stanno solo modificando la vita quotidiana nelle città, ma stanno mettendo sotto forte stress i sistemi sanitari, il mondo del lavoro e la capacità di risposta delle istituzioni. Quello che fino a pochi anni fa veniva considerato un fenomeno eccezionale legato ai mesi estivi, oggi si presenta con caratteristiche sempre più strutturali, frequenti e prolungate. In questo contesto, l’Organizzazione mondiale della sanità ha convocato per il 6 luglio un vertice d’emergenza per analizzare la tenuta dei sistemi nazionali e prepararsi a scenari sempre più ricorrenti.

Un continente che si scalda più velocemente del resto del mondo

Secondo i dati diffusi dall’OMS Europa e confermati dalle analisi del European State of the Climate 2025 elaborato da Copernicus, ECMWF e WMO, il continente europeo si sta riscaldando a un ritmo più che doppio rispetto alla media globale. Questo dato non è soltanto una fotografia climatica, ma un indicatore che spiega perché le ondate di calore stanno diventando più lunghe, più intense e più difficili da gestire. La questione non riguarda più solo il disagio termico, ma la capacità di adattamento delle infrastrutture pubbliche, a partire dagli ospedali, che in molti Paesi stanno già lavorando in condizioni di sovraccarico tra emergenze, accessi continui ai pronto soccorso e aumento dei casi legati a disidratazione, colpi di calore e aggravamento di patologie croniche.

Il vertice OMS del 6 luglio e il nodo della prevenzione

La riunione straordinaria convocata dal direttore regionale Hans Kluge nasce con un obiettivo preciso: capire quanto i sistemi sanitari europei siano realmente pronti ad affrontare una crisi che non è più episodica ma ciclica. Nonostante l’esistenza di linee guida aggiornate e strumenti tecnici già disponibili, dai sistemi di allerta precoce ai centri di raffrescamento, fino alle misure di protezione per i lavoratori esposti, più della metà dei Paesi della Regione europea non dispone ancora di un piano completo caldo-salute.

Il risultato è una risposta ancora disomogenea, spesso affidata all’emergenza e non alla programmazione. Secondo le stime dell’OMS, tuttavia, gli interventi messi in campo negli ultimi anni hanno già salvato un numero significativo di vite, riducendo fino all’80% la mortalità che si sarebbe verificata senza misure di adattamento, soprattutto tra gli anziani.

Lavoro sotto il sole e città sempre più fragili

Il caldo estremo sta modificando anche la gestione del lavoro e la quotidianità nelle città europee. In Italia diverse regioni, tra cui Piemonte, Lombardia e Sicilia, hanno introdotto ordinanze che vietano o limitano le attività fisiche all’aperto nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 12.30 e le 16.00, quando il rischio sanitario diventa elevato secondo gli indicatori climatici.

Parallelamente, gli effetti si riflettono anche sui territori urbani: le grandi città del Sud, come Catania, registrano periodi sempre più lunghi di caldo percepito estremo, con condizioni di umidità e temperature che rendono difficile la normale attività quotidiana. La pressione non riguarda solo i lavoratori, ma anche i servizi pubblici, la mobilità e la gestione delle emergenze sanitarie, che nei picchi di calore vedono un aumento significativo degli accessi.

Una crisi che non è più straordinaria ma strutturale

Il quadro complessivo che emerge è quello di una trasformazione profonda: il caldo non è più un evento eccezionale, ma una condizione ricorrente con cui i sistemi europei devono imparare a convivere e a organizzarsi. La vera sfida non riguarda soltanto la gestione delle emergenze immediate, ma la costruzione di un modello stabile di prevenzione, capace di proteggere le fasce più fragili della popolazione e di garantire la continuità dei servizi essenziali anche nelle condizioni climatiche più estreme. Il vertice del 6 luglio rappresenta quindi un passaggio cruciale: non solo un momento di analisi, ma un banco di prova per capire se l’Europa intende davvero trasformare l’allarme in strategia strutturale, prima che l’emergenza diventi definitivamente la nuova normalità.