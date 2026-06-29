C’è chi prepara la valigia partendo dal costume e chi, invece, sceglie prima il libro da portare in vacanza! L’estate continua a essere il momento dell’anno in cui gli italiani riscoprono il piacere della lettura: sotto l’ombrellone, durante un viaggio in treno o nelle ore più tranquille della giornata, un romanzo diventa il compagno ideale delle ferie.

Anche il panorama editoriale del 2026 offre una proposta ricchissima, con il ritorno di autori molto amati, memoir destinati a far discutere, romanzi storici, racconti visionari e libri pensati per i più piccoli. Secondo l’Associazione Italiana Editori (AIE), il periodo estivo rappresenta tradizionalmente uno dei momenti più importanti per il mercato librario, favorito dal maggior tempo libero e dall’abitudine, ormai consolidata, di mettere almeno un libro in valigia.

Il grande ritorno di Francesca Giannone

Tra le uscite più attese dell’anno spicca senza dubbio “Gli anni in bianco e nero” (Nord), il nuovo romanzo di Francesca Giannone, già autrice dei bestseller La portalettere e Domani, domani.

Ambientato nel Salento degli anni Sessanta, il libro racconta la storia delle quattro sorelle Elia in un’Italia attraversata dai primi movimenti femministi, dalle lotte operaie e dalle occupazioni studentesche. Mentre il Paese cambia rapidamente, anche all’interno della famiglia prende forma una piccola rivoluzione silenziosa, c’è Giovanna che sogna attraverso la musica, Ada che trova rifugio nei romanzi di Jane Austen, Maria che desidera costruire un futuro diverso e Mimì, la più giovane, che filma la realtà con la speranza di raccontare la verità.

Un romanzo che intreccia emancipazione femminile, famiglia e cambiamento sociale, destinato a diventare uno dei protagonisti dell’estate.

Le grandi firme della narrativa internazionale

Tra le novità più importanti figura anche “La sicurezza della nazione ungherese”, il nuovo romanzo dello scrittore ungherese László Krasznahorkai, Premio Nobel per la Letteratura 2025.

L’autore costruisce una storia originale e filosofica che prende avvio dall’incontro tra uno scrittore e un entomologo specializzato nello studio delle farfalle. Da una semplice domanda sul senso della vita nasce un dialogo profondo che si trasforma in un’insolita amicizia, offrendo al lettore una riflessione sull’esistenza, sulla conoscenza e sul destino umano.

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Sempre dalla narrativa internazionale arriva “La solitudine di Sonia e Sunny” (Adelphi) della scrittrice indiana Kiran Desai, selezionato dal New York Times tra i migliori libri dell’anno. Il romanzo racconta la storia di due giovani indiani emigrati negli Stati Uniti, sospesi tra due culture, due identità e un amore fragile nato durante un viaggio in treno.

I memoir che fanno riflettere

Tra i libri destinati ad aprire il dibattito c’è “Arkansas – Storia di mia figlia” di Chiara Tagliaferri (Mondadori).

L’autrice racconta il lungo percorso affrontato per diventare madre dopo una diagnosi di menopausa precoce. Attraverso sette anni di speranze, ostacoli e viaggi, il memoir conduce il lettore fino all’Arkansas, negli Stati Uniti, dove si conclude una vicenda personale intensa e profondamente umana. Un libro che affronta con sincerità temi delicati come infertilità, maternità e gestazione per altri.

Racconti visionari e romanzi fuori dagli schemi

Chi cerca una lettura originale potrà scegliere “Il finimondo” (Nutrimenti) di Antonio Moresco.

Lo scrittore immagina di ricevere un incarico davvero insolito: recarsi nella città dei morti per intervistare alcuni dei personaggi più celebri della storia. Nel corso del viaggio incontra figure come Dante, Sigmund Freud, Diego Armando Maradona, ma anche protagonisti dell’attualità come Donald Trump ed Elon Musk. Un’opera visionaria che riflette sul presente attraversando il confine tra realtà e immaginazione.

Tra le novità internazionali più apprezzate trova spazio anche “Anita de Monte ride per ultima” di Xochitl Gonzalez, un romanzo che intreccia arte, identità, potere e memoria. Attraverso due linee temporali differenti, la storia racconta il misterioso destino di Anita de Monte, artista dimenticata dal sistema culturale, e quello di una giovane studentessa che, molti anni dopo, riporta alla luce la sua vicenda. Un libro capace di affrontare temi attualissimi come il ruolo delle donne nell’arte, il razzismo e la costruzione della memoria collettiva.

Dal cinema alla libreria

Tra le uscite più interessanti dell’anno figura anche “C’è ancora domani” (Feltrinelli), trasposizione letteraria dell’omonimo film diretto da Paola Cortellesi.

Firmato dalla stessa regista insieme agli sceneggiatori Giulia Calenda e Furio Andreotti, il romanzo ripercorre la storia di Delia, donna romana degli anni Quaranta che cerca di costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia in un’Italia appena uscita dalla guerra. Una storia che continua a emozionare grazie ai temi dell’emancipazione femminile e della dignità personale.

Una storia vera che conquista

Tra i libri perfetti da leggere in spiaggia si segnala anche “Un matrimonio in mare aperto – La vera storia di Maurice e Maralyn” (NN Editore) della giornalista britannica Sophie Elmhirst.

I protagonisti decidono di abbandonare la vita di tutti i giorni per attraversare il Pacifico in barca a vela. Ma quando una balena colpisce l’imbarcazione, il viaggio si trasforma in una drammatica lotta per la sopravvivenza. Un racconto tratto da una storia vera che unisce avventura, amore e resilienza.

Perché leggere in estate

Che si scelga un romanzo storico, un thriller, un memoir o una storia illustrata, la lettura resta uno dei modi migliori per rallentare i ritmi e concedersi uno spazio personale.

Le novità editoriali del 2026 dimostrano ancora una volta la vivacità del panorama letterario italiano e internazionale. I temi affrontati spaziano dall’emancipazione femminile alla memoria storica, dalla ricerca dell’identità alle grandi avventure, offrendo letture adatte a ogni età e a ogni gusto.

Tra una nuotata e una passeggiata sul lungomare, un buon libro continua a essere il compagno di viaggio perfetto. Perché ogni estate può lasciare ricordi indelebili non solo attraverso i luoghi visitati, ma anche grazie alle storie che hanno saputo emozionare, divertire e far riflettere.