Lavori di rifacimento del manto stradale sono in programma in via VI Aprile dalle ore 7 di lunedì 29 giugno alle ore 18 di mercoledì 1 luglio, sulla carreggiata lato mare in direzione stazione, che subirà un restringimento.
Gli interventi, di fondamentale importanza per la messa in sicurezza di uno dei principali snodi cittadini, sono stati promossi dal sindaco Enrico Trantino, con il coordinamento dell’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, nell’ambito di un progetto esteso a diverse arterie stradali con l’utilizzo di somme provenienti dal bilancio comunale.
Sulla carreggiata interna di via VI Aprile, in direzione piazza Martiri della Libertà, si interverrà in un secondo momento in concomitanza con attività di scavo da parte di Enel, per evitare ulteriori disagi alla circolazione.