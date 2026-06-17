Il conto alla rovescia è quasi terminato per i maturandi del 2026. Gli esami prenderanno ufficialmente il via il 18 giugno alle 8:30 con il primo scritto di italiano, una prova identica per tutti i percorsi di studio. Quest’anno sui banchi siederanno 527.607 ragazzi, suddivisi tra 513.479 alunni interni e 14.128 privatisti. Per valutarli sono state mobilitate 13.989 commissioni, che esamineranno complessivamente 27.884 classi. Guardando ai numeri dei vari indirizzi, i licei fanno la parte del leone con 273.854 iscritti; seguono i tecnici, che contano 167.136 candidati, e infine i professionali con 86.617 studenti.

La scena muta all’orale

Da quest’anno la presenza al colloquio diventa un requisito vincolante per il superamento dell’esame. Non basterà più, quindi, aver già accumulato un tesoretto di crediti sufficiente a garantire la promozione sulla carta. Chi deciderà di non presentarsi davanti alla commissione andrà incontro alla bocciatura automatica, fatte salve rare eccezioni sanitarie o evidenti situazioni di blocco emotivo.

Cambia radicalmente anche la prima parte del colloquio, che dice addio al tradizionale “spunto” a sorpresa proposto dai docenti per rompere il ghiaccio. Al suo posto, sarà lo stesso candidato ad iniziare con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, un’introduzione che potrà essere arricchita e supportata dalle esperienze certificate all’interno del Curriculum dello studente. Successivamente, la commissione interrogherà il maturando su quattro materie fisse, specifiche per ciascun indirizzo di studio e già deliberate dal Ministero dell’Istruzione a fine gennaio. Si proseguirà con l’alternanza scuola-lavoro e l’educazione civica.

Tutti i dispositivi vietati

Durante lo svolgimento delle prove scritte vigerà il divieto assoluto di utilizzare smartphone e qualsiasi altro dispositivo elettronico. La sanzione prevede l’esclusione immediata da tutte le sessioni d’esame. La nota operativa del ministero specifica con precisione la lista degli oggetti proibiti. Non si parla soltanto di normali telefoni cellulari, smartphone o smartwatch, ma di qualunque apparecchiatura tecnologica che permetta l’apertura e la consultazione di file, l’invio o la ricezione di foto e immagini, fino ad arrivare al bando completo di dispositivi a raggi infrarossi o ultravioletti.

“L’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame”, ribadisce il ministero.

I modelli di calcolatrici ammessi

Per lo svolgimento delle prove scritte, gli studenti possono infatti utilizzare le calcolatrici scientifiche e grafiche, purché rientrino tra i modelli esplicitamente autorizzati nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero il 16 marzo scorso.

L’elenco comprende diversi marchi, tra cui Buffetti, Canon, Casio, Citizen, Colourbook, Deli, E-Mate, Holen, HP, Maul, Numworks, Osama, Precision, Sharp, Spil e Texas Instruments. Per Casio, tra i modelli scientifici ammessi compaiono la serie FX-82 in diverse varianti, la FX-570ES PLUS-2, la FX-991ES PLUS-2 e i modelli più recenti della serie CW, come FX-82CW e FX-991CW; tra le grafiche senza CAS sono incluse la FX-9750GII, la FX-9860GIII e la FX-CG50. Per Texas Instruments, i modelli scientifici ammessi includono la TI-30 XA, la TI-30 X Pro MathPrint, la TI-34 Multiview e la BA II Plus; tra le grafiche senza CAS figurano la TI-82 Stats, la TI-84 Plus, la TI-84 Plus CE-T, la TI-Nspire CX e la TI-Nspire CX II-T. HP è presente con modelli scientifici come HP 10s+, HP 300s+, HP 35S e HP SmartCalc 300s, e con la calcolatrice grafica HP 39gII. Numworks è invece indicata con la Numworks Graphing Calculator, nella categoria delle grafiche senza CAS.