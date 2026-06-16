Lavoro Catania e provincia: sono diversi i bandi attivi nel mese di giugno, soprattutto nei comuni e nelle aziende ospedaliere della provincia etnea. Ecco l’elenco completo e tutte le informazioni necessarie per effettuare la propria candidatura.

Lavoro Catania e provincia: Comune di Santa Venerina

Nella lista dei bandi ancora attivi per il mese di giugno figura anche il Comune di Santa Venerina. Nello specifico, i bandi attivi riguardano due figure professionali distinte, entrambe con scadenza fissata per il prossimo 28 giugno 2026:

1 posto di Istruttore Amministrativo (in regime di comando): L’ente ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione in comando di un’unità di personale. Questa procedura di mobilità è destinata a soggetti che risultano già inquadrati come dipendenti a tempo indeterminato presso un’altra Pubblica Amministrazione. L’istituto del comando consentirà al lavoratore di prestare temporaneamente servizio presso gli uffici del Comune di Santa Venerina, mantenendo il proprio rapporto d’impiego principale con l’amministrazione di provenienza.

1 posto di Istruttore Contabile: Parallelamente all’avviso di mobilità, è attiva la selezione per la copertura di un posto nel profilo economico-finanziario. Anche per questa figura, il requisito di studio fondamentale per l’accesso è il possesso del diploma di scuola superiore, unitamente alle competenze specifiche previste per l’area dei servizi contabili degli enti locali.

Lavoro Catania e provincia: Comune di Maletto

Il Comune di Maletto ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di un Funzionario Tecnico Geologo (ex Categoria D1).

Oltre ai requisiti generali solitamente previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (come la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici), per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici legati alla professione:

Titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche o titoli equiparati ed equipollenti ai sensi della normativa vigente.

Abilitazione professionale: Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geologo.

Iscrizione all’Albo: Regolare iscrizione all’Ordine professionale dei Geologi.

La candidatura va effettuata entro il 21 giugno 2026, attraverso il portale inPA.

Lavoro Catania: Università

L’Università degli Studi di Catania ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di dodici mesi, di un Funzionario da inserire nell’Area dei Funzionari. La figura selezionata lavorerà presso la Direzione Generale, nello specifico all’interno dell’Unità Operativa Relazioni Internazionali per occuparsi delle attività relative al programma Erasmus+. La procedura selettiva prevede una valutazione per titoli ed esami, e i candidati interessati hanno tempo fino al 3 luglio 2026 per inviare la propria domanda di partecipazione per via telematica tramite i canali ufficiali dell’ateneo.

L’ ateneo ha attivato un’altra selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (vari settori e dipartimenti) e ricercatori in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010. A seconda dello specifico bando della serie pubblicata a metà giugno 2026, i dettagli principali prevedono:

Tipologia di contratti: Selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di sei anni (Tenure Track – RTT) per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Esempi di settori disciplinari coinvolti: Tra i decreti pubblicati figurano il Gruppo Scientifico Disciplinare 09/IINF-01 (Elettronica) e il 14/GSPS-06 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi), oltre a diverse fessure in ambito medico-chirurgico presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Scadenze per la presentazione delle domande: I bandi legati a questa tornata di giugno prevedono come termini ultimi per l’invio delle candidature il 12 luglio 2026 o il 13/07/2026 (a seconda del singolo decreto).

Modalità di candidatura: La domanda di partecipazione va trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il portale dedicato dell’Ateneo, seguendo le istruzioni e i requisiti accademici specificati all’interno dei singoli testi integrali dei bandi.

Lavoro Catania e provincia: ASP

Nuovi concorsi e importanti opportunità di impiego arrivano nel settore della sanità pubblica catanese. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania ha infatti indetto selezioni pubbliche per l’affidamento di incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa (U.O.C.).

Le selezioni indette dall’ASP di Catania riguardano l’attribuzione di ruoli di vertice per la durata di cinque anni:

1 posto di Direttore della U.O.C. “Servizio di Psicologia” (profilo professionale: Psicologo, disciplina: Psicologia-Psicoterapia).

4 posti di Direttore per altrettante Unità Operative Complesse (U.O.C.) afferenti al Dipartimento di Salute Mentale dell’azienda (profilo professionale: Medico o Psicologo, discipline: Psichiatria, Psicologia o Psicoterapia).

Per poter accedere alle selezioni pubbliche, i candidati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa per la dirigenza sanitaria, tra cui:

Iscrizione al rispettivo Albo dell’Ordine professionale (Medici o Psicologi).

Anzianità di servizio di almeno sette anni (di cui cinque nella disciplina oggetto del bando o in discipline equipollenti).

Specializzazione nella disciplina di riferimento o in discipline equipollenti ed affini.

Attestato di formazione manageriale (da conseguire entro l’inizio dell’incarico, qualora non posseduto all’atto della nomina).

La candidatura deve essere trasmessa obbligatoriamente per via telematica, utilizzando la specifica piattaforma di iscrizione online disponibile sul sito istituzionale dell’ente (www.aspct.it nella sezione “Bandi di concorso”), entro il 12 luglio 2026.