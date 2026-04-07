Al via i lavori in piazza Leonardo Sciascia, sul lungomare di Catania! Si tratta di un nuovo servizio volto al mantenimento qualitativo, al ripristino e alla valorizzazione delle piazze, aree verdi danneggiate da atti di vandalismo o fenomeni atmosferici estremi. Di seguito tutti i dettagli.

Le aree verdi coinvolte

Nello specifico, gli spazi interessati sono: Piazza Franco Battiato ex Nettuno, Piazza Sciascia, Piazza Europa, Viale Bummacaro, Centro Polisportivo Villaggio Sant’Agata, Piazza Santa Maria Ausiliatrice, Skate Park Parco Gioeni, Parco Madre Teresa di Calcutta, area Monte Po, Via Villa Glori, parchi inclusivi di Piazza Aldo Moro, Villaggio Sant’Agata, Villaggio Santa Maria Goretti, Piazza Mercato, Via Abate Silvestri, Parco Gioeni e campo sportivo Corso Martiri della Libertà.

Il servizio, finanziato attraverso i proventi della tassa di soggiorno, comprende una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici e idrico-sanitari, oltre al minuto mantenimento edile, alla cura del verde e alla verifica e al ripristino delle attrezzature ludico-sportive. È inoltre prevista la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.

Le dichiarazioni del sindaco Trantino

Particolare attenzione è dedicata alla tempestività degli interventi, con procedure snelle per garantire continuità di utilizzo e adeguati livelli di sicurezza. Il modello adottato è quello di un servizio “a chiamata” basato su programmazione flessibile e monitoraggio continuo, con verifica finale degli interventi da parte del Responsabile Unico del Progetto, la funzionaria comunale Nella Vacirca e rispetto delle normative tecniche e di sicurezza.

“Investiamo le risorse della tassa di soggiorno per garantire manutenzione rapida e continuità d’uso degli spazi pubblici attrezzati, affrontando una difficoltà oggettiva grazie a un’intuizione di Sergio Parisi. Non basta realizzare nuove infrastrutture: occorre curarle costantemente, contrastare il degrado e il vandalismo con interventi tempestivi. Anche su questo fronte abbiamo invertito la rotta aprendo una pagina nuova nella gestione degli spazi pubblici su cui consapevoli c’è ancora tanto da fare insieme allo sviluppo di un nuovo senso civico dei cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Enrico Trantino.