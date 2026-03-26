Un incendio è divampato improvvisamente presso l’edificio F3 dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. La situazione è attualmente in evoluzione e sul posto si sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Dalle prime informazioni aziendali, ancora da confermare, l’allarme sarebbe scattato a causa di un malfunzionamento che ha originato fumo visibile dalla copertura dell’edificio F3. A scopo precauzionale, i pazienti dei reparti più vicini sono stati momentaneamente spostati nell’antistante Centro Congressi.

Non si segnalano danni a persone.

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