La Città Metropolitana di Catania conquista il secondo posto a livello nazionale tra le grandi città italiane per solidità di bilancio. A certificarlo è l’analisi dell’Osservatorio sulla finanza degli Enti locali di Officina tributaria, che evidenzia un indice di autonomia finanziaria pari al 46,3%. Un risultato significativo che colloca l’Ente etneo subito dopo Roma Capitale e davanti a realtà importanti come Milano, Firenze e Napoli, segnando un importante passo avanti nel percorso di riequilibrio dei conti pubblici intrapreso negli ultimi anni.

Un risultato che premia il percorso di risanamento

Il secondo posto nella classifica nazionale rappresenta un traguardo rilevante per la Città Metropolitana di Catania, soprattutto alla luce delle difficoltà economico-finanziarie che hanno caratterizzato l’Ente negli anni passati. L’indice di autonomia finanziaria del 46,3% indica infatti una maggiore capacità dell’amministrazione di sostenere le proprie spese attraverso entrate proprie, riducendo la dipendenza da trasferimenti esterni.

Questo dato testimonia un progressivo rafforzamento della gestione finanziaria e un miglioramento complessivo della struttura dei conti pubblici. Un risultato che evidenzia come il lavoro di riorganizzazione e controllo della spesa abbia prodotto effetti concreti nel medio periodo.

La classifica nazionale e il confronto con le grandi città

Secondo lo studio dell’Osservatorio sulla finanza degli Enti locali, la Città Metropolitana di Catania si colloca subito dietro Roma Capitale, che registra un indice di autonomia finanziaria pari al 48,5%. L’Ente etneo supera invece importanti città metropolitane come Milano, Firenze e Napoli.

Il dato assume particolare rilevanza se si considera il peso economico e demografico delle città presenti nella classifica. Il posizionamento di Catania tra i vertici nazionali dimostra come, nonostante le criticità vissute in passato, sia stato possibile costruire un sistema amministrativo più solido e capace di garantire maggiore stabilità finanziaria.

Dalle difficoltà del passato a una gestione più efficiente

Negli anni precedenti, la Città Metropolitana di Catania occupava posizioni molto più basse nella graduatoria nazionale, riflesso di una fase complessa segnata da rilevanti problemi finanziari. L’Ente si è trovato infatti a dover affrontare una situazione di forte squilibrio nei conti, che ha richiesto interventi strutturali e un attento lavoro di risanamento.

Il miglioramento registrato oggi rappresenta quindi il risultato di un percorso graduale fatto di revisione della spesa, ottimizzazione delle entrate e rafforzamento della macchina amministrativa. Un processo che ha consentito di migliorare la sostenibilità dei conti pubblici e di restituire maggiore credibilità finanziaria all’istituzione.

Il riconoscimento ottenuto dalla Città Metropolitana potrebbe avere anche importanti ricadute sul piano strategico, soprattutto in vista della programmazione dei fondi europei e degli investimenti futuri. La solidità finanziaria rappresenta infatti un elemento fondamentale per garantire credibilità amministrativa e capacità di gestione dei progetti, premiando un ente che negli ultimi anni è riuscito a mettere ordine nei propri conti.

Le parole del sindaco metropolitano Enrico Trantino

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal sindaco metropolitano Enrico Trantino, che ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto;

“Il posizionamento della Città Metropolitana di Catania ai vertici della classifica nazionale rappresenta un segnale importante del percorso di riequilibrio e di consolidamento dei conti intrapreso dall’Ente negli ultimi anni”, ha dichiarato.

Secondo il primo cittadino, il dato assume un significato ancora più rilevante se si considera la fase complessa attraversata in passato. Il miglioramento, ha aggiunto Trantino, testimonia il lavoro svolto per rendere la struttura amministrativa più solida ed efficiente, grazie anche all’impegno quotidiano degli uffici e del personale dell’Ente. Un risultato che rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche una base da cui continuare a rafforzare la stabilità finanziaria e la qualità dei servizi per il territorio.

