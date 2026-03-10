Un uomo di 60 anni è morto a San Giovanni La Punta dopo essere stato colto da un infarto durante una lite scoppiata per un parcheggio vietato in piazza Manganelli. La coppia con cui aveva litigato è fuggita prima dell’arrivo dei soccorsi. Di seguito la ricostruzione dei fatti.

Scoppia la lite fatale

La vittima, che portava tre pacemaker nel petto, non ha avuto alcuna possibilità di salvarsi quando la tensione è esplosa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva notato un’auto ferma in divieto di sosta e si era avvicinato per segnalarlo. Un gesto nobile di chi ancora crede nelle piccole regole civili. La coppia a bordo non ha gradito l’intervento. Ne è nata una lite verbale molto accesa, con urla e insulti che hanno fatto salire la tensione. Al culmine della discussione, l’uomo si è accasciato a terra, colpito da un infarto fulminante.

Vedendo la scena i passanti presenti hanno immediatamente chiamato il 118 e tentato i primi soccorsi. E proprio in quei minuti di caos, la coppia avrebbe scelto di andarsene, sparendo nel traffico mentre qualcuno cercava di tenere in vita un uomo sull’asfalto.

La corse in ospedale

Il 60enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, ma i medici non hanno potuto salvarlo: il cuore, già segnato dai tre pacemaker impiantati, ha ceduto definitivamente. Sul posto i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare la coppia fuggita durante la lite. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di chi si trovava in piazza al momento dei fatti.