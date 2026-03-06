Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di linea elettrica in bassa tensione interrata e migliorare il servizio elettrico nella zona, sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada provinciale 59/IV nel territorio di Linguaglossa. L’intervento rientra nelle attività programmate dalla società E-Distribuzione e autorizzate dalla Città metropolitana di Catania.
Senso unico alternato e limiti di velocità
Dal 16 al 18 marzo, nella fascia oraria 8 – 17, nel tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato.
I provvedimenti prevedono inoltre:
- limite massimo di velocità di 20 km/h;
- divieto di sorpasso lungo il tratto interessato.
Le misure sono necessarie per garantire la sicurezza dei lavori e degli utenti della strada durante la realizzazione del nuovo tratto elettrico interrato.
Miglioramento del servizio elettrico
L’intervento consentirà di potenziare il servizio elettrico nella zona, aumentando l’efficienza e la continuità della fornitura per i residenti e le attività locali. La nuova linea interrata ridurrà inoltre eventuali disagi legati a guasti o interruzioni della corrente.
Raccomandazioni per gli automobilisti
- Durante i lavori, gli automobilisti sono invitati a:
- prestare attenzione alla segnaletica;
- rispettare il senso unico alternato e i limiti di velocità;
- evitare sorpassi pericolosi;
- valutare percorsi alternativi se possibile.
L’ente preposto invita tutti gli utenti della strada alla massima prudenza, soprattutto nella fascia oraria in cui sono previsti i lavori.