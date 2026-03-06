Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di linea elettrica in bassa tensione interrata e migliorare il servizio elettrico nella zona, sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada provinciale 59/IV nel territorio di Linguaglossa. L’intervento rientra nelle attività programmate dalla società E-Distribuzione e autorizzate dalla Città metropolitana di Catania.

Senso unico alternato e limiti di velocità

Dal 16 al 18 marzo, nella fascia oraria 8 – 17, nel tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato.

I provvedimenti prevedono inoltre:

limite massimo di velocità di 20 km/h;

divieto di sorpasso lungo il tratto interessato.

Le misure sono necessarie per garantire la sicurezza dei lavori e degli utenti della strada durante la realizzazione del nuovo tratto elettrico interrato.

Miglioramento del servizio elettrico

L’intervento consentirà di potenziare il servizio elettrico nella zona, aumentando l’efficienza e la continuità della fornitura per i residenti e le attività locali. La nuova linea interrata ridurrà inoltre eventuali disagi legati a guasti o interruzioni della corrente.

Raccomandazioni per gli automobilisti

Durante i lavori, gli automobilisti sono invitati a:

prestare attenzione alla segnaletica;

rispettare il senso unico alternato e i limiti di velocità;

evitare sorpassi pericolosi;

valutare percorsi alternativi se possibile.

L’ente preposto invita tutti gli utenti della strada alla massima prudenza, soprattutto nella fascia oraria in cui sono previsti i lavori.