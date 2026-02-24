Catania – Al via un importante intervento di riqualificazione urbana nella zona nord della città. A partire da giovedì 26 febbraio, inizieranno i lavori notturni in via Messina per la mitigazione del rischio idraulico, un’opera attesa per migliorare il drenaggio delle acque piovane e la sicurezza stradale.
Mappa dei lavori e zone interessate
Il cantiere riguarderà il secondo lotto dell’intervento e si svilupperà su un tratto di circa 1.100 metri. Nello specifico, le operazioni interesseranno:
via Messina, dal civico 769 fino all’innesto con via Ulisse (altezza civico 6).
Modifiche alla viabilità e traffico
Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale a Catania, la ditta incaricata opererà esclusivamente in orario notturno. Ecco cosa prevede l’ordinanza:
Parzializzazione della carreggiata: la sede stradale sarà ristretta per consentire i lavori in sicurezza.
Corsia di marcia garantita: sarà sempre assicurato il transito su una corsia di almeno 3,50 metri.
Senso unico alternato: la circolazione sarà regolata da movieri o semafori nelle aree di cantiere più sensibili.
Cosa prevedono i lavori in via Messina?
L’intervento di manutenzione straordinaria comprende la scarifica del vecchio manto stradale, la posa di nuovo asfalto drenante ad alta aderenza e, soprattutto, il potenziamento della rete di captazione delle acque meteoriche, fondamentale per prevenire allagamenti durante le forti piogge.