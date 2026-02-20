CATANIA – Quando si pensa di aver visto tutto in tema di inciviltà e abbandono selvaggio di rifiuti, ecco che la cronaca catanese regala un episodio che ha dell’incredibile. Un cittadino, ribattezzato prontamente dai social come lo “sporcaccione creativo”, ha trovato un metodo tanto ingegnoso quanto deprecabile per evitare le multe: addestrare il proprio cane a depositare i sacchetti della spazzatura in strada.

L’episodio è stato scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Catania

Il gesto, ripetutosi per almeno due giorni consecutivi, non è passato inosservato. Il padrone, restando furbescamente fuori dall’inquadratura delle telecamere o agendo a distanza, sperava probabilmente di farla franca, convinto che un animale non potesse essere sanzionato.