Bonus patenti: confermato anche per quest’anno il “bonus patenti speciali” . Si tratta di un un’agevolazione fiscale e non si un contributo economico diretto. In pratica, chi acquista un’auto adattata per persone con disabilità può usufruire di un’agevolazione sull’Iva, ridotta al 4%. Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, non è sempre necessario avere la certificazione di invalidità prevista dalla Legge 104/1992. In alcuni casi, infatti, basta possedere la patente speciale che attesti gli adattamenti necessari per la guida. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus patenti speciali, di cosa si tratta

In altre parole, il bonus patenti speciali è uno sconto sull’Iva, ridotta al 4% per chi acquista un’auto adattata per persone con disabilità motorie permanenti. Normalmente, l’Iva sull’acquisto di un veicolo è del 22%, quindi l’aliquota ridotta rappresenta un risparmio importante, soprattutto considerando il costo elevato delle auto adattate e degli interventi necessari per renderle idonee alla guida. Una novità importante, chiarita dall’Agenzia delle Entrate, è che il beneficio non dipende automaticamente dalla certificazione di invalidità prevista dalla Legge 104. In alcuni casi, basta avere la patente speciale che attesti gli adattamenti necessari per la guida.

Bonus patenti speciali, a chi spetta

L’agevolazione spetta ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti che:

siano abilitati alla guida;

siano in possesso di patente speciale;

abbiano sulla patente l’indicazione degli adattamenti prescritti.

Inoltre, la Legge 104 rimane quindi centrale per molte altre agevolazioni, ma per l’Iva al 4% sull’auto adattata, ciò che rileva è la documentazione tecnica contenuta nella patente.

Bonus patenti speciali, come ottenerlo

Per ottenere l’agevolazione non bisogna presentare una domanda all’Inps o fare richiesta preventiva allo Stato: l’Iva al 4% si applica direttamente al momento dell’acquisto dell’auto, consegnando al concessionario la documentazione richiesta. In altre parole, il concessionario applicherà direttamente l’Iva al 4% in fattura. Inoltre, per ottenere l’agevolazione si dovrà presentare:

copia semplice della patente posseduta, contenente l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del Codice della strada;

atto notorio o dichiarazione sostitutiva di responsabilità attestante che nel quadriennio precedente non si è fruito della stessa agevolazione.

Si ricorda che l‘agevolazione può essere utilizzata una volta ogni quattro anni, salvo il caso di rottamazione o perdita del veicolo per cause non imputabili al beneficiario.