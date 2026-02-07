Sono aperte le ammissioni di studenti e studentesse non UE residenti all’estero per l’a.a. 2026/27 a uno dei 10 corsi di laurea magistrale dell’Università di Catania tenuti interamente in lingua inglese.
Per ognuno di questi corsi, l’ateneo mette a disposizione 5 borse di studio biennali, dell’importo annuale di 2.000 euro ciascuna:
- Agricultural Sciences and Technology
- Automation Engineering and Control of Complex Systems
- Chemical Engineering for Industrial Sustainability
- Communications Engineering
- Construction Management and Safety
- Data Science
- Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition
- Electronic Engineering
- Global Politics and Euro-Mediterranean Relations
- Physics
Il bando di partecipazione [IT – EN] è già disponibile sul sito ufficiale dell’Università di Catania, le candidature possono essere inviate online dal 10 febbraio fino al 17 marzo 2026.