Grazie all’iniziativa dell’Assessorato alle Attività Produttive guidato da Giuseppe Musumeci, l’Amministrazione Trantino ha concordato con le rappresentanze dei tassisti costi agevolati per il servizio taxi fino al prossimo 6 febbraio. L’obiettivo è favorire la mobilità urbana, ridurre il traffico e semplificare gli spostamenti verso il centro storico e le zone degli eventi a forte partecipazione popolare.

Queste le tariffe taxi stabilite: costo fisso di 10 euro per percorsi da una larga area segnata in quattro settori del Comune di Catania verso il centro storico, valida dalle ore 10:00 alle 20:00 fino a 4 passeggeri con un supplemento di 3,00 euro per ogni passeggero oltre il quarto passeggero.

L’esperimento di viaggiare sui taxi a costi ridotti verrà riproposto anche durante altri periodi festivi.