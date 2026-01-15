Gestione Separata INPS: Da oggi è attiva la procedura di rateazione unica (R.UN.) per i debiti contributivi maturati nella Gestione Separata INPS. La misura consente di gestire le domande di rateazione sia dei committenti sia dei lavoratori autonomi con partita IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Questa prima versione della procedura è stata rilasciata alle Strutture territoriali dell’Istituto, con l’obiettivo di definire uno standard di istruttoria e di procedimento contabile in attesa della futura piattaforma unica di recupero crediti.

Come funziona la procedura di rateazione unica

I contribuenti che ottengono la rateazione dei debiti contributivi devono compilare il modello F24 nella sezione “INPS” inserendo:

la causale contributo RUGS;

il codice della sede INPS che ha gestito la domanda;

il codice identificativo a 12 cifre fornito dall’Istituto;

il periodo di riferimento.

Questa procedura semplifica le operazioni sia per i lavoratori autonomi sia per i committenti, offrendo uno strumento chiaro e uniforme per l’accesso alla rateazione dei debiti.

Verso una piattaforma unica di recupero crediti

La procedura R.UN. rappresenta il primo passo verso la futura piattaforma unica di recupero crediti, che permetterà la gestione unitaria delle domande di rateazione dei debiti contributivi per tutte le gestioni amministrate dall’INPS. In questo modo, la Gestione Separata INPS punta a uniformare le pratiche amministrative e a rendere più semplice la gestione dei debiti per cittadini, professionisti e operatori delle sedi territoriali, consolidando la semplificazione e l’efficienza dei servizi offerti dall’Istituto.