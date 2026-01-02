Il 2026 sarà un anno fortunato per chi ama le gite fuori porta, i weekend lunghi e le vacanze in famiglia senza dover chiedere troppi giorni di ferie. Grazie alla guida ai Ponti 2026 stilata da WeRoad, infatti, basta chiedere solo 8 giorni di ferie per poterne godere ben 31! Di seguito i dettagli e i giorni da dover chiedere.

I ponti da poter sfruttare

Si partirà con l’Epifania, che cadendo di martedì, si potrà approfittare di un lungo weekend. Tuttavia, i più astuti potrebbero decidere di collegare l’Epifania a Capodanno, ottenendo così ben 6 giorni di vacanza con solo 2 giorni di ferie. Un’altra opportunità arriva con la combinazione di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono il 5 e il 6 aprile 2026. Anche in questo caso, aggiungendo un giorno di ferie il 3 aprile. D tenere in conto anche giorno 4, così da ottenere un weekend lungo. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di sabato, ma la vera occasione si presenta con il Ponte del 1 maggio. La Festa dei Lavoratori, che quest’anno cade di venerdì, consente di sfruttare un weekend lungo (1-2-3 maggio) per una breve vacanza. Il ponte più interessante sarà quello tra il 30 maggio e il 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica. Con un solo giorno di ferie (30 maggio), si possono ottenere 4 giorni consecutivi di pausa, precisamente 30 e 31 maggio e ponte del 1 e 2 giugno.

I ponti delle vacanze natalizie 2026

Si passerà poi direttamente alla festa dell’Immacolata, in questo caso chiedendo come giorno di ferie lunedì 7 dicembre, si ottengono 4 giorni consecutivi (5-6-7-8 dicembre). Infine, le festività natalizie, Natale e Santo Stefano che cadono rispettivamente il 25 e il 26 dicembre, subito prima del weekend. Da sfruttare anche il giorno di Capodanno, infatti prendendo come giorno di ferie il 31 dicembre, si potrà godere un weekend lungo: giovedì 31 dicembre, venerdì 1 gennaio, sabato 2 gennaio e domenica 3 gennaio.

I ponti per il 2026

Di seguito il calendario completo dei giorni di festa per il 2026: