Borse di studio ITS: pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio destinate alla frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno 2025. Il nuovo bando sarà riservato agli studenti fuori sede, figli di iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché ai pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Le borse di studio sono pensate per supportare gli studenti che, pur vivendo lontano dalla sede del proprio Istituto, vogliono proseguire la loro formazione negli ITS.

Si ricorda che le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle 12 del 27 gennaio fino alle 12 del 24 febbraio 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Borse di studio ITS, le borse e gli importi previsti

Secondo il bando saranno previste numerose borse di studio a favore dei figli o orfani dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. In particolare, saranno assegnati 120 contributi del valore di 4.000 euro ciascuno per studenti fuori sede che frequenteranno Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell’anno accademico 2025/2026.

Per essere considerati “fuori sede”, gli studenti dovranno frequentare un ITS situato in un Comune diverso da quello di residenza, a una distanza di almeno 100 chilometri e in una provincia diversa. La distanza sarà calcolata in base al percorso più breve, che può essere sia ferroviario che stradale, utilizzando qualsiasi via di comunicazione disponibile.

Borse di studio ITS, chi può partecipare

Potranno partecipare tutti gli studenti aventi i seguenti requisiti:

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 o 2024/2025, oppure il diploma quadriennale di IeFP con successiva frequenza di un percorso IFTS annuale;

essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell’ITS, per chi ha già frequentato il primo anno (o il secondo in caso di ciclo triennale);

essere in possesso di un contratto di locazione o di ospitalità per l’anno accademico 2025/2026, intestato allo studente o al familiare di cui risulti fiscalmente a carico, stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431/1998, oppure di un atto di assegnazione in godimento;

avere l’alloggio nel Comune sede dell’ITS o in un Comune limitrofo;

non beneficiare, per lo stesso anno accademico, di altre provvidenze analoghe di importo superiore al 50% della borsa di studio messa a concorso;

rientrare nella definizione di studente fuori sede prevista dal bando.

Borse di studio ITS, come presentare domanda

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come SPID, CIE, CNS. Si ricorda che la domanda di partecipazione può essere presentata dalle ore 12.00 del 27 gennaio alle ore 12.00 del 24 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS.