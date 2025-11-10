Nuove borse di studio dedicate a tutte le studentesse iscritte ai percorsi di studio nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata entro oggi, 10 novembre 2025 all’indirizzo PEC certificata@pec.confindustriasr.it.

Le borse di studio per studentesse Unict

Confindustria Siracusa promuove la parità di genere e la valorizzazione dei percorsi di studio nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Dunque, in collaborazione con ISAB Srl, sono state instituite due borse di studio dal del valore di 1.500 euro ciascuna rivolte a studentesse iscritte al secondo anno del corso di laurea magistrale in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition dell’Università di Catania per l’anno accademico 2025/26.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso: incentivare la partecipazione femminile nei percorsi di formazione tecnico-scientifica, sostenendo l’ingresso delle donne in un settore, come quello dell’ingegneria elettrica, ancora sotto-rappresentato da un punto di vista femminile. Un’opportunità imperdibile per tutte le studentesse che oltre al contributo economico potranno svolgere un tirocinio di tre mesi nella sede di ISAB Srl.

I requisiti richiesti per inviare domanda

Per poter accedere alle borse di studio promosse da Confindustria Siracusa e ISAB Srl, le candidate devono soddisfare alcuni requisiti specifici. In primo luogo, è necessario essere iscritte e immatricolate per l’anno accademico 2025/26 al corso di laurea magistrale in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition dell’Università di Catania. Inoltre, le candidate devono aver conseguito la laurea triennale con una votazione minima di 105/110 e una media ponderata di almeno 27/30. Inoltre, le candidate dovranno avere un’età non inferiore ai 25 anni al momento dell’iscrizione al corso di laurea magistrale. Importante che le studentesse non siano titolari di altre borse di studio relative al medesimo corso di laurea.