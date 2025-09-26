Bonus psicologo: per l’anno accademico 2025-2026 sono stati stanziati oltre 8,4 milioni di euro a favore degli studenti universitari. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo Avviso del programma Pro-Ben, volto a contrastare il disagio psicologico, le dipendenze e la violenza di genere tra gli studenti. Di seguito una guida approfondita sul bonus psicologo, come funziona e come accedere al servizio offerto anche dall’Università di Catania.

Bonus psicologo: cos’è il bonus per studenti universitari e come richiederlo

Il bonus psicologo per studenti universitari è una misura del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) pensata per sostenere il benessere psicologico degli studenti e contrastare il disagio emotivo e mentale tra i giovani iscritti all’università o alle istituzioni AFAM. Per l’anno accademico 2025-2026, lo stanziamento totale ammonta a oltre 8,4 milioni di euro e include iniziative come progetti di ricerca, sportelli di ascolto, équipe di specialisti, campagne di sensibilizzazione e interventi mirati a rafforzare il supporto psicologico all’interno delle strutture universitarie.

Questa misura rientra nel programma Pro-Ben ed è coerente con altre iniziative governative volte a favorire la salute mentale, tra cui il bonus psicologo già disponibile e la normativa per l’istituzione dello psicologo di base in alcune regioni italiane, come Campania e Lombardia.

Il bonus psicologo funziona “a domanda”: non si tratta di un contributo erogato direttamente agli studenti, ma di un pacchetto di misure che le università e le AFAM devono attivare per offrire servizi e strumenti adeguati a studenti in condizioni di fragilità emotiva o disagio psicologico, con effetti anche sul percorso di studio e apprendimento. Per accedervi, gli studenti, non devono presentare alcuna domanda individuale: sarà sufficiente attendere l’avvio delle iniziative nella propria università e consultare i siti istituzionali o le segreterie di facoltà per informazioni pratiche.

Bonus psicologo: a chi spetta e quali università lo offrono

Il bonus psicologo è destinato a tutti gli studenti universitari e agli iscritti alle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Non ci sono requisiti particolari per accedere al supporto: è sufficiente essere iscritti a un corso universitario o AFAM e verificare le iniziative attive nel proprio Ateneo. Gli studenti possono consultare le segreterie o gli uffici informazioni delle proprie università per conoscere le modalità precise di accesso ai servizi, dato che sono i singoli Atenei a definire i confini delle misure offerte.

In attesa che il bonus psicologo venga attivato su tutto il territorio nazionale, molti Atenei italiani hanno già attivato sportelli di supporto psicologico gratuito. Tra questi si segnalano:

Università di Torino, con richiesta direttamente in Ateneo;

Università di Bologna, richiesta via mail;

Università di Catania , richiesta via mail;

Università di Napoli Federico II, attivo dal 1990, richiesta seguendo l’iter illustrato sul sito;

Università Roma Tre, richiesta via mail;

Università La Sapienza di Roma, richiesta via mail;

Università degli Studi di Padova, richiesta direttamente in Ateneo;

Università di Bari Aldo Moro, con accesso tramite format dedicato;

Università degli Studi di Milano, richiesta seguendo le istruzioni presenti sul sito.

Questi sportelli rappresentano un importante punto di riferimento per gli studenti in cerca di supporto psicologico, anche prima dell’attivazione ufficiale del bonus a livello nazionale.

Bonus psicologo: come usarlo all’Università di Catania

All’Università di Catania, il bonus psicologo si concretizza attraverso servizi gratuiti di supporto psicologico e counseling dedicati agli studenti e alle studentesse. Tra le principali iniziative, lo “Spazio di ascolto per studenti in difficoltà” offre sostegno a chi sperimenta disagio o malessere psico-fisico che può influire negativamente sul percorso universitario e sul benessere generale. Il servizio si affianca al Counseling Psicologico già attivo presso il Centro Orientamento Formazione & Placement e il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata, rafforzando le possibilità di supporto individuale e collettivo.

Gli studenti possono usufruire di incontri individuali o di attività di gruppo, in presenza o online, per affrontare ansia da esame, difficoltà relazionali, problemi di concentrazione, stress o procrastinazione. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per gestire le difficoltà emotive e promuovere risorse personali, garantendo sempre riservatezza e il rispetto dei principi deontologici della professione.

Per accedere al servizio, gli studenti sono invitati a contattare i centri preferibilmente tramite e-mail o compilando l’apposito web form, ma è possibile anche recarsi direttamente allo sportello. I contatti principali sono:

spazio di ascolto : spaziodiascolto@unict.it

counseling psicologico: counseling.psicologico@unict.it, Telefono +39 095 7307 041. Lo sportello ha sede in Via Antonino di Sangiuliano, 259 – piano terra, 95131 Catania.

Questi servizi rappresentano un’opportunità concreta per usufruire del bonus psicologo, infatti offrono un sostegno professionale gratuito pensato per accompagnare gli studenti nel loro percorso accademico, aiutandoli a gestire le difficoltà emotive e a promuovere il benessere psicofisico in modo concreto e continuativo.