Interpelli: anche per l’anno scolastico 2025 2026 per coprire le supplenze di docenti si utilizzeranno i diversi interpelli ai quali i futuri docenti hanno presentato domanda. Infatti, in caso di esaurimento delle GAE, GPS e graduatorie di istituto, i posti rimasti vacanti sono coperti mediante interpello.

Interpelli scuola, di cosa si tratta

Una volta terminate le ordinarie procedure di assegnazione delle supplenze docenti, e in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, il dirigente scolastico potrà pubblicare sul sito della scuola specifici avvisi di interpello finalizzati, quindi, al reclutamento di docenti. La priorità sarà data a tutti a docenti abilitati o specializzati sul sostegno e in seguito a tutti i docenti in possesso di un idoneo titolo di studio.

Tali avvisi vengono pubblicati anche sul sito internet dell’Ufficio scolastico territorialmente competente – Uffici Scolastici Provinciali (USP), Uffici Scolastici Regionali (USR).

Interpelli scuola, chi potrà inviare richiesta

Potranno candidarsi, ai vari interpelli per la scuola d’infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado, tutti i docenti abilitati e per i posti di sostegno tutti i docenti specializzati per l’insegnamento agli alunni disabili. In mancanza di tali requisiti potranno essere considerati candidati con titolo di studio idoneo in base alla classe di concorso, ad esempio sarà utile possedere una laurea magistrale.

Non potranno partecipare alla procedura di interpello tutti coloro che sono già stati individuati come destinatari di un contratto a tempo indeterminato e tutti i destinatari delle assegnazioni previste dall’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto Ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024, che regola la procedura per le assunzioni dalle GPS sostegno prima fascia, quindi i titolari di supplenze finalizzate al ruolo, e dall’articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, che regola la procedura relativa alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

Interpelli scuola, l’iter per partecipare

per iscriversi agli interpelli scolastici sarà necessario seguire attentamente le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato. In generale si dovranno seguire i seguenti passaggi:

preparare la documentazione, compresi tutti i titoli di abilitazione e specializzazione;

compresi tutti i titoli di abilitazione e specializzazione; compilare modello di candidatura utilizzando il modulo predisposto dall’istituzione scolastica;

di candidatura utilizzando il modulo predisposto dall’istituzione scolastica; rispettare i termini di presentazione e riscontro prestabiliti da ciascun avviso.

Si ricorda che se selezionato occorrerà prendere servizio entro 24 ore dall’accettazione. Per trovare gli interpelli per le supplenze docenti occorre monitorare i siti web delle scuole di proprio interesse e i siti web degli Uffici scolastici territoriali delle diverse province e regioni (USP, USR).